La incertidumbre se cierne sobre los Encuentros de Arte de Genalguacil

Un discurso al borde de las lágrimas

A Miguel Ángel Herrera se le quebró la voz en varias ocasiones, tuvo que buscar el refugio de un sorbo en el vaso de agua para continuar su breve discurso y llegó al final de su intervención al borde de las lágrimas. El alcalde de Genalguacil firmaba ayer en el pleno de la Diputación Provincial una emocionada reivindicación de los Encuentros de Arte, en una intervención que combinó lo institucional y lo sentimental.

Herrera defendió los Encuentros de Arte como una herramienta esencial para combatir un problema acuciante en la zona: la despoblación. Hizo memoria del «acto heroico» que supuso en 1994 la creación de los Encuentros y con un hilo de voz añadió: «El pueblo se implicó para que este proyecto saliera y yo como niño esperaba que llegara ese verano para disfrutar, porque eso hacía que nuestros amigos que se habían ido regresaran al pueblo».

Herrera agradeció el rescate de los Encuentros por parte de la Diputación allá por 2012 y destacó el nuevo vuelo cobrado por la iniciativa desde 2014. «Seguimos ahí y salimos en 'New York Times', 'Financial Times', la CNN, la BBC... Pero no es suficiente, queremos seguir trabajando. Hemos creado una fundación para desvincular el proyecto de la política, queremos buscar financiación privada y pública, pero la verdad es que me entristece muchísimo estar aquí, casi mendigando por un proyecto sólido», lamentó Herrera de nuevo emocionado.

El alcalde no logró que saliera adelante la moción para que la Diputación renovase la subvención a los Encuentros de Arte. Y quizá intuyendo que sus palabras no cambiarían el rumbo de la votación, Herrera compartió con los diputados provinciales una confesión final, de nuevo con apenas un hilo de voz: «Ya me lo dijo mi madre: 'No te metas en política'».