Entre el humano y el cyborg: Horacio Quiroz lleva sus seres híbridos a Yusto/Giner

El artista mexicano inaugura este viernes su primera individual en España con una serie de cuadros que retratan 'El peso de lo inmaterial' en los cuerpos

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:06

Siempre hay algún elemento humano, algún indicio que nos remite a un cuerpo. Un pelo largo, unos dientes, unos hombros, un ojo. Pero, como mantiene ... Horacio Quiroz, no solo somos carne: estamos «moldeados» por las emociones, los sentimientos, las experiencias. «Cosas que no se ven» y que, sin embargo, impregnan cada célula del individuo. El artista mexicano plasma ese «peso de lo inmaterial» en cuadros donde lo orgánico y lo artificial, el ser humano y el cyborg, conviven con naturalidad, creando una nueva criatura bella y grotesca a la vez. Quiroz expone desde este viernes y hasta el 14 de noviembre sus 'criaturas' en la Galería Yusto/Giner de Marbella, en su primera individual en España. «Estoy emocionado», admite.

