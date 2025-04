Hollywood del revés

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 7 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Si no hubiera sido por 'Adolescencia', serie de Netflix de resonancia arrolladora, el mundo 'seriéfilo' estaría comentando con más ganas los episodios de una nueva ... comedia que desgrana ahora Apple TV+. Les hablo de 'The Studio', serie que hace sátira de la trastienda de una gran productora de cine de Hollywood atosigada por el consumo adolescente, digital y viral. Todas sus escenas también están rodadas cámara en mano, pero aquí los planos secuencia no buscan hurgar en dramas familiares, como ocurre en 'Adolescencia', sino subrayar las miserias y el patetismo del falso mundillo de la meca del cine. Sus creadores son Evan Goldberg y Seth Rogen, quien además ejerce de personaje principal: un productor cinéfilo gafapasta, 'hipster' diríamos si no estuviera demodé, que idolatra al Hollywood clásico pero que sucumbe a la histeria de lograr réditos urgentes nada más alcanzar de carambola la dirección de un gran estudio. A través de diálogos ingeniosos y de una caterva de «creativos» caricaturizados (desde una cómica jefa de marketing a una experimentada productora sabelotodo en declive), el protagonista se ve impelido a destrozar guiones fetén y a hacer concesiones de todo tipo, ay, para conseguir 'pelis' que atraigan al mayor número de público. Por ahora se han estrenado tres capítulos que se dejan ver con facilidad, aunque no soy partidario todavía de elevarla a los altares como «lo mejor de la temporada» Vale que resulta gracioso ver, en diferentes cameos, a directores como Martin Scorsese o Ron Howard, o a actrices como Charlize Theron, haciendo de sí mismos en esa hoguera de las vanidades. Y hay un capitulazo señero, ah, casi una filigrana hilarante, que retrata sobre la marcha y a toda prisa un rodaje a contrarreloj donde no se pierde ni un segundo, de paso, para echar pestes de todo quisque de la industria. Pero el regusto que deja 'The Studio', al menos de momento, es el de una serie demasiado prefabricada. No sé, algo así como una venta del eterno cartón piedra de Hollywood con mucho picante pero sin mucha chicha detrás.

