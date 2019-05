STILL LIFE AROUND THE WORLD. EL BODEGÓN FOTOGRÁFICO ACTUAL EN LA ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

Lugar: Cl. Puerta Buenaventura, 3 – Librería

Horario: 19:00h - 01:00h

Entrada: Sin inscripción previa

Organiza: ESCUELA DE ARTE SAN TELMO El Bodegón es uno de los géneros más antiguos en la fotografía por lo que su historia llega desde la representación más clásica a la más actual. Dentro de esa actualidad, la fotografía ha tomado una forma determinada en la que la subversión de la Naturaleza Muerta se torna tanto de manera clásica llena de elementos simbólicos hasta de la forma más atrevida descontextualizando los objetos. Los alumnos y alumnas de 1º de Fotografía de la Escuela de Arte San Telmo darán su propia vuelta al mundo a través del bodegón fotográfico con una mirada contemporánea