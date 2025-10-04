Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El chef peruano Micha Tsumura EFE
Micha Tsumura. Chef de Maido, el mejor restaurante del mundo

«Viajar no siempre es desatender el restaurante, es cocinar ideas nuevas»

El peruano encabeza San Sebastián Gastronomika, que comienza este lunes. «Quiero que Maido sea un lugar para volver, no algo que pruebas una vez en la vida»

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Casi una década codeándose con los mejores restaurantes del mundo y recién coronado número uno, Mitsuharu 'Micha' Tsumura, alma de Maido en Lima, sigue caminando ... con los pies en la tierra. El chef peruano participará el martes en San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country, un altavoz que quiere aprovechar para hablar de la Amazonía: «Tenemos que entender que lo que pasa allí afecta a toda la Humanidad». Antes, nos sentamos a conversar sobre viajes, premios y la posibilidad de seguir disfrutando con sencillez cuando se alcanza la cima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Viajar no siempre es desatender el restaurante, es cocinar ideas nuevas»

«Viajar no siempre es desatender el restaurante, es cocinar ideas nuevas»