El cocinero Francis Paniego. Andorra Taste

Lenguas de jabalí, legumbres perdidas y otros tesoros de la gastronomía de montaña

Cocineros de los Pirineos, los Alpes o la Demanda se citan en Andorra para hablar de cocina ancestral y recetas de supervivencia

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Las vísceras de un animal del que el cazador solo busca el trofeo. Una cosecha ecológica de legumbres que no da la talla para el ... mercado. Las hierbas que crecen al borde del camino y a las que los excursionistas apenas prestan atención. Parecen elementos de descarte y, sin embargo, son la base sobre la que cocineros como Luis Lera, Francis Paniego o Maximilian Stock construyen algunos de sus platos más interesantes. Esta semana ellos —y otros chefs de Austria, Francia, Suiza, Eslovenia o Georgia que miran al monte para llenar su despensa— se dan cita en el corazón de los Pirineos para participar en la cuarta edición del congreso de gastronomía de alta montaña Andorra Taste. Son referentes absolutos de su oficio pero, como decía Paniego, «las montañas nos recuerdan lo pequeños que somos».

