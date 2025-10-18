Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El famoso beso de Honecker y Brézhnev, los dos antiguos jefes de Estado de la RDA y la Unión Soviética, pintado en el muro. R. C.

La galería de arte más larga del mundo cumple 35 años

El catalán Ignasi Blanch es el único español entre los 118 artistas que decoran algo más de un kilómetro del Muro de Berlín, símbolo de paz y libertad creativa

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:21

La East Side Gallery, la galería de arte al aire libre más larga del mundo, cumple 35 años. Con obras pintadas directamente sobre el Muro ... de Berlín, se inauguró el 28 de septiembre de 1990, unos días antes de la reunificación alemana. 118 artistas de 21 países convirtieron una franja de 1,3 kilómetros de la estructura que separó durante 28 años Berlín oriental de Berlín occidental en un colorido museo al aire libre que estos días está de celebración.

