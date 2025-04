El fundador de la Fura del Baus, de dormir en una plaza de Málaga en los 70 a estrenar a lo grande

Paco Griñán Málaga Lunes, 21 de abril 2025, 16:08 Comenta Compartir

La Fura del Baus ya estuvo en Málaga antes de ser La Fura. Lo ha contado este lunes uno de los cofundadores de la mítica ... compañía catalana que revolucionó el teatro desde su irrupción en 1979. Un año antes, Carlus Padrissa llegó hasta aquí para su primera actuación. Entonces, callejera. «Recorrí Andalucía con una flauta travesera y me vine hasta Málaga, donde dormí en una plaza pública. Nadie me molestó, así que sé que estoy en una ciudad respetuosa con la gente de fuera», ha contado este lunes el director teatral que vuelve al sur con ese mismo espíritu, pero con un gran montaje 'furero' de una de los clásicos de Shakespeare, 'Sons. Ser o no ser', que ha coproducido el Teatro Cervantes y que se estrenará en Europa en la capital de la Costa del Sol para emprender después su gira por España, Italia y otros países.

Un espectáculo total, ha avisado su creador que también necesitará un escenario espacial, por lo que el teatro municipal ha habilitado su nave de ensayos de calle Bodegueros 38 para el estreno de 'Sons', que se representará del 28 de mayo y el 1 de junio (48 euros precio único). «Lo que tienen nuestros espectáculos es que levantan a la gente de la silla e interactúan; eso es lo que La Fura ha aportado al mundo del teatro», ha explicado Carlus Padrissa, que ha asegurado que el nuevo montaje es «inmersivo como la vida, 360 grados» y que más que asistir y «ver un melodrama, vives una experiencia». Actores nadando en grandes tanques, envueltos en barro o recubiertos en plástico del que salen «como si nacieran de una placenta» son algunas de las escenas que dejan en la retina esta obra, en la que «la palabra y lo visual se unen y se multiplican». «En La Fura somos buenos con la imagen, pero hay que aprender de Cervantes y de Calderón a usar la palabra», ha asegurado el director teatral que ha parafraseado precisamente al último de los autores para vincularlo a su nueva producción a modo de lema: «La vida es sueño y los sueños, sueños 'Sons'». El hombre digital A través de sensaciones y estímulos, el nuevo montaje de la compañía catalana habla del ser o no ser del hombre contemporáneo. «El mundo está cada vez más lleno de gente que no está porque está con el móvil, pero el ser es coger el toro por los cuernos y eso lo que queremos enseñar gracias al teatro», ha comentado Padrissa, que ha recordado que los espectadores también son parte de la obra que se representa en un espacio diáfano, con decorados digitales, un sistema de sonido envolvente, proyecciones en 360 grados y luces estroboscópicas. «El público está en el escenario, mirémoslo así, y los actores lo van a rodear por tierra, mar y aire», ha resumido el cofundador de La Fura, que ha destacado el carácter «mediterráneo» de la obra y ha vuelto a recordar su viaje andaluz de hace 46 años. «Después de pasar por Málaga, montamos el grupo de teatro y había que explotar», ha recordado el director, que contaba con 19 años. «La gente no está porque está con el móvil, pero el ser es coger el toro por los cuernos y eso lo que queremos enseñar gracias al teatro» Carlus Padrissa Director teatral de 'Sons' Sus palabras sobre aquellas noches a la intemperie, tocando la flauta como sostén de su viaje y recibiendo el «respeto» de los malagueños han sido recogidas por el propio alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que ha estado en la presentación y ha recordado que la ciudad lleva en su escudo el lema de «muy hospitalaria». El regidor se ha felicitado de que el comienzo de la gira europea sea en Málaga, mientras que la productora ejecutiva de 'Sons', Carla Juliano, ha destacado que la obra viene de representarse en Buenos Aires, «donde teníamos que estar dos meses, pero estuvimos tres». La responsable ha destacado que en este montaje se ha dado un curioso relevo generacional ya que muchos espectadores que conocían al grupo catalán regresaban, pero esta vez acompañados. «Venían padres con los hijos y la experiencia ha sido muy personal y muchos adolescentes decían: 'He renacido'». Por su parte, el director de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha rememorado el «impacto» que supuso el paso por la ciudad en los 80 de La Fura y ha animado al público a asistir a 'Sons' ya que es «un espectáculo para disfrutar desde dentro».

