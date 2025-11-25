Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Empleados de seguridad instalan barreras cerca de la Pirámide de cristal del Museo del Louvre el día después del robo. Reuters

Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad

La policía francesa ha arrestado a cuatro personas supuestamente relacionadas con el atraco del 19 de octubre, entre ellas el cuarto miembro del comando

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

La policía francesa detuvo este martes al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad. Las fuerzas de seguridad han arrestado en Laval, en ... el noroeste de Francia, a cuatro personas, entre las cuales hay supuestamente el cuarto miembro del comando que cometió el atraco del 19 de octubre. Poco más de un mes después del robo de ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX, las autoridades creen haber encontrado a todos los autores del robo más importante en las últimas décadas en el conocidísimo museo de París. Pero siguen sin hallar el valioso botín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad

Francia detiene al presunto último ladrón del Louvre que seguía en libertad