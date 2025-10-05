Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fortes, en el inicio por bajo a su primero. sur
Fortes da una vuelta al ruedo de mucho peso en Madrid

Toros. ·

Entrega y valor del malagueño, que se la juega ante un peligroso toro en una tarde donde Víctor Hernández corta una oreja y cae cogido y donde se vio a un gris Uceda Leal

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:24

Volvía este domingo Fortes a la plaza de Madrid tras la grata impresión causada en el ruedo venteño el pasado mayo. El malagueño salió de ... Las Ventas con su crédito y su imagen reforzada cara a los aficionados después de una seria y entregada actuación ante dos toros exigentes y donde su actuación fue premiada con una vuelta al ruedo de mucho peso y relevancia en una tarde donde Víctor Hernández vivió la cara y la cruz de la fiesta al cortar una oreja y ser cogido, mientras que se vio a un gris Uceda Leal.

