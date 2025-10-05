Fortes da una vuelta al ruedo de mucho peso en Madrid

Volvía este domingo Fortes a la plaza de Madrid tras la grata impresión causada en el ruedo venteño el pasado mayo. El malagueño salió de ... Las Ventas con su crédito y su imagen reforzada cara a los aficionados después de una seria y entregada actuación ante dos toros exigentes y donde su actuación fue premiada con una vuelta al ruedo de mucho peso y relevancia en una tarde donde Víctor Hernández vivió la cara y la cruz de la fiesta al cortar una oreja y ser cogido, mientras que se vio a un gris Uceda Leal.

La predisposición de Fortes quedó ya patente en el buen quite por verónicas que hizo al primer toro de Uceda Leal. El malagueño intentó la verónica con más voluntad que lucimiento en el recibimiento al primero de su lote, un animal que salió distraído y sin fijeza. Brindó al público una faena iniciada de forma muy torera por bajo, donde dibujó una tanda con una rodilla en tierra que tuvo ligazón y poder. Las series se sucedieron principalmente con la diestra con firmeza y temple, logrando algunos buenos muletazos llevando muy largo al burel y enroscándoselo en la cadera. Con la izquierda, el encastadito toro no fue claro. Con los aceros no estuvo acertado lo que le impidió un triunfo mayor; dejó una media tendida, un pinchazo sin soltar, una estocada casi entera y tres descabellos.

El quinto, de feas hechuras, salió sin entrega por lo que Fortes no pudo estirarse con el capote. Con el transcurrir de la lidia el toro fue a peor en sus condiciones y en el quite cogió feamente a Víctor Hernández. Con la plaza aún conmocionada por la cogida, Fortes se fue a la cara del toro y tiró la moneda al aire jugándosela a carta cabal ante un animal incierto y con peligro al que le aguantó las miradas y las coladas a base de valor y firmeza, fundamentalmente por el pitón derecho ya que por el izquierdo no tenía ni un pase. Mató de una buena estocada. El público le premió con una atronadora ovación y le obligó a dar la vuelta al ruedo.

Ampliar Momento de la cogida de Víctor Hernández. sur

Los mejores muletazos de la tarde los dibujó Víctor Hernández al natural en el tercero de la tarde. Recibió el madrileño a este toro con unas estimables verónicas. Buen quite de Uceda Leal por chicuelinas. Inició Hernández la faena con cuatro estatuarios con las zapatillas asentadas, rematadas con un pase del desprecio. Tras un par de tandas por la derecha, se echó la muleta a la izquierda para dejar tres soberbias y excelsas tandas de naturales marcados por la pureza, la profundidad, el temple y la colocación. Mató de una estocada algo desprendida y cortó una oreja de ley.

Uceda Leal dejó algunas buenos detalles de su torería en el primero de la tarde tanto con el capote como con la muleta en un trasteo a media altura. Mató de media, un descabello y una casi entera. Con el cuarto no se terminó de confiar y abrevió, entre algunas protestas, matando de una estocada trasera. El sexto fue un manso protestado de salida, con el que el madrileño abrevió. Lo mató de estocada.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de Las Ventas de Madrid.

Ganadería: Se lidiaron reses de Puerto de San Lorenzo (1º, 2º y 6º) y Fuente Ymbro (3º, 4º, y 5º), bien presentados. Encastaditos primero y segundo; con clase el tercero -todos ellos aplaudidos en el arrastre-; manso con opciones el cuarto; con genio y peligro el quinto, pitado en al arrastre; y manso el sexto.

Toreros: Uceda Leal (caldera y oro): ovación, silencio y silencio en el que mató por Hernández; Fortes (purisima y oro): ovación tras aviso y vuelta; Víctor Hernández (purísima y oro): oreja tras aviso y cogido.

Incidencias: Domingo 5 de octubre. Feria de Otoño. Casi lleno (20.439 espectadores, según la empresa) en tarde de temperatura agradable. Se desmonteró Raúl Ruiz tras banderillear al segundo. En la enfermería fue atendido Víctor Hernández de una cogida en «la cara interna de la pierna izquierda con una trayectoria hacia afuera de 15 centímetros que produce destrozos en la musculatura general. Pronóstico grave», según el parte médico.