Fortes e Ignacio Candelas, anunciados en la Feria de Otoño de Madrid
Toros. ·El diestro malagueño hará el paseíllo el 5 de octubre, mientras que el novillero rondeño lo hará tres días antes
Málaga
Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:01
Doble presencia malagueña en la Feria de Otoño de Madrid. El matador de toros Fortes y el novillero con picadores Ignacio Candelas están anunciados en ... los carteles presentados este miércoles por la empresa gestora de Las Ventas, Plaza 1, en lo que supone el regreso al coso madrileño tras las buena impresión que ambos dejaron sobre el albero en sus actuaciones de este año.
Fortes hará el paseíllo la tarde del domingo 5 de octubre junto a Uceda Leal y Víctor Hernández -dos de los triunfadores de la temporada en el coso de la calle de Alcalá- ante reses de Fuente Ymbro, El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto. Será el segundo paseíllo del diestro malagueño en Las Ventas después del protagonizado el pasado 21 de mayo ante reses de Araúz de Robles y donde cuajó una gran actuación que no fue ratificada por la espada, lo que le hizo perder las orejas. Sin embargo, se ganó el crédito, el apoyo y el respeto de la afición madrileña.
Candelas está anunciado el jueves 2 de octubre ante reses de Antonio López Gibaja y compartiendo cartel con Sergio Sánchez y Emiliano Osorio. El novillero rondeño ya dejó una grata impresión el pasado 7 de agosto ante un encierro de Los Maños, donde el fallo con el descabello le impidió cortar oreja.
