Pase de pecho de Fortes, en su actuación en Las Ventas, el pasado mayo. sur

Fortes e Ignacio Candelas, anunciados en la Feria de Otoño de Madrid

Toros. ·

El diestro malagueño hará el paseíllo el 5 de octubre, mientras que el novillero rondeño lo hará tres días antes

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:01

Doble presencia malagueña en la Feria de Otoño de Madrid. El matador de toros Fortes y el novillero con picadores Ignacio Candelas están anunciados en ... los carteles presentados este miércoles por la empresa gestora de Las Ventas, Plaza 1, en lo que supone el regreso al coso madrileño tras las buena impresión que ambos dejaron sobre el albero en sus actuaciones de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

