Los fines de la televisión

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 28 de abril 2025, 02:00

Las exequias papales han refutado otra vez la supuesta muerte de la televisión tradicional. Vuelve así el medio masivo del siglo XX a exhibir con ... todo el boato, incluidos drones, su poder plenipotenciario. Una institución mediática tan azuzada por cambios, reformas y frenos, fortalecida gracias a la ligazón con una institución milenaria aquejada de similares corrientes. La muerte del papa Francisco, en cuanto a cobertura televisiva, quizás les haya parecido redundante. Pero en el pecado de no perderse nada han llevado la penitencia la mayoría de las cadenas generalistas. Han levantado sus parrillas y convertido al Vaticano en centro de emisiones durante una semana. Con la señal de la propia Santa Sede personalizada con platós en terrazas, planos de intríngulis o comentaristas especializados en liturgias, derecho canónico o intrigas vaticanas. La tele ha vuelto a demostrar así el poderío incesante de sus fines más nobles (o no), de su imán basado en las tres 'C': o sea, con la emisión en directo de ceremonias, competiciones y conquistas, un filón inagotable que son la verdad de su vida. El funeral papal ha nutrido de contenido atractivo (vaya decorado), adictivo (por eso el filme 'Cónclave' ha resucitado) y con un duelo-relato de fácil enganche emocional, ay, con todo lo que conlleva. Si a ello sumamos el pellizco editorial o la sal puesta por cada cual, pues tenemos que Ana Rosa o Vallés siguieron afeando no sé qué a Pedro Sánchez; que Antonio Pelayo, reportero emérito, ha ilustrado sin cesar desde Antena 3, lágrimas incluidas; o que Alejandra Herranz y Marta Carazo lo bordaron, de luto, en los especiales de TVE, de las pocas que dejaron tiempo incluso al doblaje simultáneo del responso. Acabada la cosa, de manera súbita el canal público se vino a Sevilla a la competición/coronación futbolística copera. Y en el intermedio se nos transfiguró hasta Melody anticipando una próxima competición eurovisiva; un cónclave más festivo pero igual de televisivo que el que ahora llegará. Y que también será por mayo, cuando llega la calor.

