La Feria del Libro abre en el Parque: estas son las recomendaciones de los libreros

«Todo bien, pero no hay luz», advertían los libreros nada más acercarte a sus casetas a preguntar. Después del apagón del lunes, un comentario ... así hacía saltar todas las alarmas. Pero que no cunda el pánico. Un «error de gestión» de la empresa que monta las casetas mantuvo desconectada del suministro eléctrico a la Feria del Libro durante las dos primeras horas de apertura, un tiempo en el que volvieron las planillas para registrar las ventas y las anotaciones manuales, como hace apenas un par de días. Algunos libreros se lo tomaron con sentido del humor, ya llevan muchos años en esto y han trabajado en todas las condiciones posibles, pero otros no ocultaban su enfado. «Hemos perdido dos horas», lamentaban.

Pero aquí también se hizo la luz. Sobre las doce de la mañana, se iluminaban todas las casetas, las 65 que este año se despliegan alrededor del lateral norte del paseo, más que el año anterior. Fue precisamente esa necesidad de crecer la que hizo que la Feria del Libro volviera a su localización original en el parque y la que justifica que este 2025 repita en ese lugar. Y los libreros aplauden la decisión. «Para mí es la mejor ubicación», señala Isabel Marín, de Rayuela. «Es una zona de mucho paso. Eso compensa las molestias del ruido», añade Alejandro Martín, de Comic Stores, en referencia al murmullo constante de los coches que circulan por la zona. Hasta Aurelia Duchemin, de Letraversal y ColandCol, estaba encantada del recorrido «tan bonito» que se ha creado en el parque, pese al sonido de las cotorras que han conquistado el árbol que hay justo al lado de su caseta. «Empiezo con muchos ánimos y ganas de compartir», dice Duchemin. Y añade: «Deseando que el tiempo acompañe». Los libreros temen que se repitan las lluvias del año pasado, aunque pudieron compensarlas con algunas jornadas históricas de ventas durante la semana. La previsión, de momento, da agua, pero confían en que no demasiada. «Un poco sería hasta bueno, porque si no hace sol la gente se viene a pasear en lugar de a la playa», mantiene Antonio Arguelles de Arguval. Pero si cae mucha, «eso es un día de venta cero, pero no me preocupa, el tiempo es impredecible», dice con filosofía Jesús Otaola, de Proteo. Empiezan así doce días de fiesta de la literatura, con todos los ejemplares con un 10% de descuento, y con títulos clásicos junto a otros de plena actualidad. Estas son las recomendaciones de los libreros. Novelas De la guerra civil española al 'thriller' psicológico Es el género estrella en todo evento literario. Y la variedad es inmensa. Entre los títulos más demandados esta edición estará con toda probabilidad 'La península de las casas vacías', la novela sobre la guerra civil en clave de realismo mágico de David Uclés convertida en fenómeno editorial y libro del año 2024 (23,4 euros en Rayuela y Luces). La contienda española también es el trasfondo de otra de las recomendaciones: 'El día del lobo', la huida por la Carretera de Almería contada por Antonio Soler a través de la historia de su propia familia (19,70 euros en Rayuela y Luces). Con la vista al pasado, Almuzara propone su reciente novela histórica 'España no se rinde', de Juan Pérez-Foncea, sobre la reconquista liderada por Pelayo (18,90 euros). La Casa del Libro pone el foco en 'La asistenta', el 'thriller' psicológico de Freida Mcfadden que arrasa entre los 'booktokers', los nuevos críticos literarios de internet (17,90 euros). Luces propone dos historias impactantes: 'Virgen jurada' (Errata Naturae) de Elvira Dones, sobre una chica abocada a convertirse en hombre por una antigua tradición albanesa (19,80 euros), y 'Tengo miedo torero' (Editorial Las Afueras) de Pedro Lemebel, ambientada en la realidad amarga y sórdida de la dictadura de Pinochet (16,15 euros). Proteo destaca 'Solo quería bailar' (Tránsito), el hilarante debut de Greta García, una novela escrita en andalú sobre las andanzas de una bailarina sevillana encarcelada por terrorismo porque acabó 'jarta' de la institución y su burocracia (16,20 euros). Y añade dos libros malagueños: 'La pintora de la luz' (B. Editorial) de Inma Aguilera (21,51 euros) y 'Acera de la Marina' (Ediciones del Genal) de María Dolores Acosta (14,4 euros). No ficción La vida del Papa Francisco y recetas mexicanas La reciente muerte del Papa Francisco vuelve a poner de actualidad todo lo escrito sobre él. Arguval repone así 'Francisco, la esperanza del nuevo mundo' de Francisco Javier Muñoz García (10,80 euros). En Colancol, expertos en el mundo culinario, recomiendan 'Mi cocina', de Rick Martínez, una inmersión en la cultura mexicana a través de sus platos con una colorida edición que entra por los ojos (22,50 euros). Poesía El regreso de Laura Casielles y una antología árabe ilustrada Letraversal apuesta por el regreso a los versos de Laura Casielles con 'Más adentro', un poemario que enfrenta al lector con los miedos y los demonios de la adolescencia y la adultez (14,50 euros). Libros del Zorro Rojo presenta 'Prodigios', una preciosa antología ilustrada de poesía árabe -con imágenes del artista y calígrafo argelino Rachid Koraïchi- que reúne algunos de los versos árabes más bellos escritos desde el siglo VI hasta nuestros días (24,60 euros). Literatura infantil Historias con valores y de raíz andaluza Los libros para niños y jóvenes siempre triunfan en la Feria del Libro, y eso se nota en el espacio destacado que ocupan. Rayuela llama la atención sobre las hermosas y tiernas ilustraciones de 'El gigante misterioso' (Kókinos), de Lorenzo Coltellacci (14,40 euros). La editorial catalana Libros del Zorro Rojo regresa a Málaga con una reedición de 'Salvaje' de Emily Hughes, uno de sus títulos más conocidos, en pequeño formato (13,40 euros). Para Colección de Cuentos con Valores es su primera vez en Málaga y sobre su expositor despliega toda una serie de fábulas clásicas con mensaje: 'La cigarra y la hormiga', 'El león y el ratón', 'La liebre y la tortuga', 'La zorra y el cuervo' (11 euros). Arguval tira hacia la tierra y recomienda para los más pequeños 'Andaluces ilustres', de Rafael Fuentes García, un repaso a modo de cuento por grandes nombres de la historia de Andalucía (19,80 euros); y 'Explorando la Málaga de Picasso' de María José González-Román, una guía para conocer la ciudad bajo la mirada del genio (13,50 euros). Cómic Las novedades de Maldragón, en Comic Stores Aún no está a la venta, pero ya ha llegado a la Feria Feria del Libro. Comic Stores presenta como gran novedad de su caseta 'Génesis. La batalla del dragón', de Agustín Padilla, publicada por la editorial malagueña Maldragón (18 euros). Y recomienda la segunda parte de 'Monstruos ibéricos. En tierra de Lobos', también de Maldragón. A Cordero, Donaire y Ramírez se suman en esta ocasión Fernández y Rubín para seguir a este grupo de cazadores de monstruos por la España del siglo XVI (21,60 euros).

