Una imagen del concierto de Camilo en Starlite, tomada en 2024. SUR

El fenómeno Camilo, doble cita en Starlite

El cantante colombiano y de fama mundial ofrecerá dos conciertos, el 28 y 29 de agosto

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:17

El ciclo de Starlite aproxima su final para este verano de 2025. Un mosaico de conciertos con los mejores artistas ha tomado forma otra vez ... y ahora añadirá un último compás de elevado nivel. Camilo, artista colombiano, ganador de Grammy, actuará por partida doble en la cantera de Nagüeles. Dos conciertos, que serán el 28 y 29 de agosto.

