El fenómeno Camilo, doble cita en Starlite
El cantante colombiano y de fama mundial ofrecerá dos conciertos, el 28 y 29 de agosto
Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:17
El ciclo de Starlite aproxima su final para este verano de 2025. Un mosaico de conciertos con los mejores artistas ha tomado forma otra vez ... y ahora añadirá un último compás de elevado nivel. Camilo, artista colombiano, ganador de Grammy, actuará por partida doble en la cantera de Nagüeles. Dos conciertos, que serán el 28 y 29 de agosto.
Natural de Medellín, domina varios instrumentos y cuenta con colaboraciones de envergadura. La fama ha ido creciendo y, a día de hoy, se puede hablar de que existe un auténtico fenómeno fan a su alrededor.
En apenas unos años, se ha convertido en uno de los grandes nombres de la música a nivel mundial. Desde su entrada en 2019, Camilo ha conseguido conquistar a millones de fans alrededor de todo el globo.
Su estilo, a medio camino entre el pop y el género urbano, en el que predomina una visión artística, enlaza con una capacidad asombrosa de conectar con el público y una versatilidad única. Starlite ofrece ahora la oportunidad de comprobarlo de nuevo en vivo y en directo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.