Farah Atassi invoca el «fantasma de Picasso» en su primera exposición individual en España en el MPM

Solo hay que entrar en la sala para entender de una mirada el porqué de la nueva exposición del Museo Picasso Málaga (MPM), 'Genius Loci'. ... A la izquierda te encuentras 'Seated Woman and Daisies' ('Mujer sentada y margaritas', 2024), una de las veinte obras de gran formato que Farah Atassi (Bruselas, 1981) exhibe desde este jueves en la pinacoteca del Palacio de los Condes de Buenavista. Un retrato de mujer cuyos rasgos de inspiración cubista remiten de inmediato a los lienzos del malagueño. La pieza está junto a otra obra fechada casi una década antes, 'Pink Painting' ('Pintura rosa', 2015), la más antigua de las que se muestran y que también devuelve una figura femenina pero emparentada con la etapa del cubismo geométrico de Picasso. La influencia del malagueño asalta en cada lienzo de Atassi, una de las artistas emergentes del arte europeo contemporáneo que ha construido su propio lenguaje a partir de la historia del arte y de invocar el espíritu del propio autor que da nombre al museo de su nueva exposición.

Ampliar Las mujeres de inspiración picassiana y las cuadrículas, dos elementos característicos de la obra de Atassi. Migue Fernández

«En su obra podemos ver la presencia de Picasso como un fantasma dentro de todas las pinturas, lo que demuestra el carácter único de Farah que nos ofrece una reflexión sobre la singularidad del arte», ha explicado este jueves la comisaria de la muestra, Marjolaine Lévy, que precisamente ha titulado este montaje como 'Genius Loci', que en la mitología romana se refiere al espíritu protector de un lugar. Así que bajo el abrigo picassiano, la belga Farah Atassi se convierte en la artista más joven en exponer una individual en el MPM y lo hace con una selección de su obra reciente cargada de color, figuras femeninas y un personal sentido de la escenografía y la puesta en escena.

Un arte expansivo, visual y cargado de lecturas que, paradójicamente, tiene como autora a una mujer poco dada a las palabras y la exposición pública. De las que prefiere que sus cuadros hablen por ella. Sin el protocolo de la rueda de prensa y ya recorriendo la salas que muestran sus obras, Atassi se ha mostrado más cómoda, como en el taller en el que pinta y que también se ha intentado reproducir en la exposición. Allí, acompañada del mecenas y patrono del museo, Bernard Picasso; el director del MPM, Miguel López-Remiro, y el delegado de Cultura, Carlos García, ha explicado que siempre ha tenido «inclinación por el espacio», a lo que unió desde 2015 su interés por el cubismo y «la figura humana, que Picasso la representaba como un espacio más, un espacio corporal».

Mujeres artistas

La autora no es la primera vez que expone en el MPM ya que figuró entre los artistas seleccionados en 'El eco de Picasso', una de las exposiciones de 2023 con motivo del 50 aniversario de la muerte del malagueño y las dos décadas de la inauguración del su museo en Málaga. Aquella muestra repasaba la influencia del autor del 'Guernica' en los artistas del siglo XX y XXI, por lo que 'Genius Loci' se puede considerar un 'spin off' de aquella al ampliar la obra de Farah Atassi y su influencia no solo de Picasso, sino también de otros cubistas como Fernand Léger y Georges Braque, que están particularmente presentes en 'El cabaret mecánico', uno de las cuatro unidades temáticas en la que se divide la muestra.

Ampliar Farah Atassi, Bernard Picasso, Garlos García, Miguel López-Remiro y Marjolaine Lévy. Migue Fernández

Atassi llega además al MPM con el aval del propio patrono Bernard Picasso, ya que la galería de su mujer, Almine Rech, representa a la artista belga, que también ha expuesto el Musée Picasso de París. «Conocemos bien la obra de Farah, que además continua con el programa expositivo de museo sobre artistas mujeres y la apertura al siglo XXI», ha asegurado el nieto del pintor en referencia al precedente de la artista contemporánea portuguesa Paula Rego que protagonizó un monográfico en 2022.

'Genius Loci' arranca con el primer recorrido, denominado 'El taller', poblado por figuras de mujer en el que destacan las primeras obras ('Seated Woman and Daisies' y 'Pink Painting') y la serie de figuras femeninas en un diván en el que se ve la evolución de Atassi con fondos planos que se van convirtiéndose en habitaciones en las que conviven los elementos figurativos con los abstractos y en los que cada vez tiene más presencia visual un elemento del arte geométrico como las cuadrículas. Como han explicado la comisaria y la autora, esas mujeres en reposo se ponen en movimiento en las escenas del siguiente bloque cabaretero, donde trata de atrapar el movimiento de las piernas, para pasar a continuación a dejar los interiores en 'La orilla', donde las escenas de playa y las bañistas recuerdan de nuevo las obras mediterráneas de Picasso. El recorrido acaba con las últimas piezas de 'A través de la ventana', donde mezcla interiores y exteriores con estancias domésticas en el que aparecen paisajes a través de miradores o de cuadros dentro del cuadro.

Ampliar 'Studio at Night', autorretrato de Farah Atassi en el que mira al futuro. Migue Fernández

Llegados al final del recorrido, Atassi se detiene ante la obra más reciente de la exposición, 'Studio at Night' ('Estudio por la noche', 2025), un gran formato realizado expresamente para esta exposición que tiene también algo -mucho- de autobiográfico y que muestra a una mujer con la cabeza descansando sobre su mesa de trabajo. Aunque esta vez, la artista da un paso atrás y deja que sea la comisaria Marjolaine Lévy la que descubra su simbólico mensaje. «Este personaje reflexiona sobre esos lienzos vacíos que tiene al lado y que serán futuros cuadros. Representa la obra que Farah está por pintar». Veremos si con el fantasma de Picasso todavía rondando.