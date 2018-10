Fallece Salvador Gascón, referente de la cocina mediterránea Salvador Gascón, en su restaurante Casa Salvador, en Gandía / Damián Torres Propietario de Casa Salvador, en Gandía, fue también impulsor y mecenas del motociclismo en la Comunidad Valenciana MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Valencia Lunes, 15 octubre 2018, 20:14

Salvador Gascón, un referente de la cocina mediterránea al frente del restaurante Casa Salvador de Cullera y destacado dirigente del motociclismo en la Comunidad Valenciana, ha fallecido en la ciudad turística valenciana a los 72 años. La historia de la gastronomía valenciana del último medio siglo no puede entenderse sin la figura de Salvador Gascón (Tavernes de la Valldigna, Valencia 1946), que en las últimas décadas convirtió a su restaurante en un lugar de culto junto al lago del L'Estany de Cullera, donde se preparaba el arroz de todas las formas imaginables.

Gascón, que había sufrido un ictus hace año y medio, convirtió el arroz en la estrella de su establecimiento, con algunos platos únicos como el arroz negro, la paella con raya y ajos tiernos o la paella de congreso (conejo, setas y trufa). «Empecé fregando; mi padre me decía ¿qué parte quieres? Nos partíamos el restaurante y allí nos poníamos. Luego, con el tiempo, cuando volvía de la escuela me metía en la cocina y, hasta a veces, mi padre me decía que hiciera un arroz raro de esos míos», recordaba en una reciente entrevista.

Este emprendedor incansable aseguraba que tenía tres pasiones, «la gastronomía, el turismo y las motos». Aunque por encima de todas ellas, no lo decía él era evidente, está Casa Salvador. Según explicaba «el mayor honor fue escuchar a Ferran Adrià en un reportaje decir que el mejor plato que se podía comer en España era una paella en Casa Salvador».

Presidió la Asociación de Restaurantes y la Fundación de Hostelería de Valencia y ocupó numerosos cargos de representación en las organizaciones empresariales valencianas y entidades relacionadas con el sector turístico. Autor del libro 'Los mejores arroces de la Comunitat Valenciana', su pasión por la cocina le hizo acreedor de numerosos premios y reconocimientos tanto para él como para su local, entre ellos, el Premio de Gastronomía Tradicional Lola Torres, la Medalla de oro al Mérito Turístico, el Premio Nacional de Hostelería y el Premio de la Hostelería Valenciana a la Trayectoria profesional en el año 2016.

También recibió galardones por su labor en el mundo del motor. Y es que el motociclismo marcó la personalidad de Salvador Gascón fue el motociclismo, primero como presidente del Moto Club Cullera, desde donde apoyó deportiva y económicamente a Ricardo Tormo en su trayectoria deportiva hasta alcanzar el título mundial de 50 cc. Posteriormente, fue elegido presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana en 1982m hasta que en el año 2009 dejó el cargo y pasó a ser presidente honorífico. A lo largo de su presidencia fue uno de los impulsores de la creación del circuito de motociclismo que finalmente se construyó en Cheste, en 1999.

El Ayuntamiento de Cullera tiene previsto decretar dos días de luto por Salvador Gascón.