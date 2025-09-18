Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El centro cultural La Malagueta reúne en una exposición los trabajos de 16 fotógrafos locales

La muestra de producción propia 'Ficciones: Poéticas y narrativas detrás de una cámara' puede visitarse hasta el 15 de febrero de 2026

SUR

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

La Malagueta da la alternativa a la fotografía malagueña contemporánea. Un total de dieciséis artistas de galerías locales participan en la exposición 'Ficciones: Poéticas y ... narrativas detrás de una cámara', la nueva propuesta de este centro cultural de la Diputación de Málaga en la que se ha invitado a los creadores a reflexionar a través de sus obras sobre la frontera entre realidad y ficción literaria.

