Eugenio Carmona: «La obra de Chicano tiene un gran secreto, la transculturalidad»

«El secreto de la obra de Chicano es el secreto de la modernidad». Con esta frase inició una aplaudida exposición el catedrático de la ... Universidad de Málaga y experto en arte contemporáneo y en Picasso Eugenio Carmona, quien dio una conferencia magistral dentro del ciclo organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para la clausura de la exposición 'Chicano: Rostros de Pasión', que patrocinada por la Fundación Unicaja se desarrolla hasta el próximo 11 de mayo en las salas expositivas de la Agrupación de Cofradías.

El acto contó con la introducción del comisario de la exposición, Gonzalo Otalecu, quien resaltó la importancia de la apuesta de Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Málaga con estas conferencias y mesas redondas, y el gran éxito de público que la muestra está teniendo, así como la gran acogida del catálogo, único, sobre la misma.

El ponente fue presentado por la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mariana Pineda, que fue alumna suya en la Universidad de Málaga («y no tuve que ser muy mala alumna por las notas que me dio...») y que resaltó que «Málaga necesitaba poner de nuevo en primera línea a Eugenio Chicano, y se ha conseguido gracias al esfuerzo de Fundación Unicaja y a sus organizadores».

Eugenio Carmona, quien resaltó lo difícil que era para él hablar de Eugenio Chicano por la gran amistad que tuvo con el artista, dijo: «Chicano resignificó su obra, lo que significa que no pertenece a ninguna corriente artística. Se puede hablar de él y desvelar su gran secreto: su transculturalidad; es muy de ahora mismo. Cualquiera de nosotros cada mañana atraviesa un montón de culturas distintas, muy diferentes, y eso lo vemos como algo normal, pero en su época no lo era; en los años 70, 80 o 90 no era lo normal...», al tiempo que resaltó la tremenda fidelidad del artista a su vernaculidad, significando que «Chicano marcó mi existencia desde que lo conocí, que fue al mismo tiempo que Mari Luz (su viuda, presente en la sala donde se ofreció la conferencia), y me impactó porque de pronto llega un señor que ha triunfado en la Bienal de Venecia, y que se ha criado en los entornos de la plaza de la Merced, como yo; y me impactó aquello muchísimo». Para Carmona, los artistas no tienen etapas «sino un devenir, y la obra no le pertenece a nadie, ni al mismo autor, sino al espectador; sin el espectador no hay arte».

Afirmó que la relación de Chicano con lo gráfico es un paradigma, «en un estudio cargado de cartabones y reglas, porque el mundo gráfico es para él el mundo de la contemporaneidad, como lo vemos en sus carteles cofrades, desde el primero realizado en 1959 para Vélez hasta sus últimos tiempos». Asimismo, reseñó el compromiso político del artista, «porque no es posible hacer pintura en el arte contemporáneo olvidando lo político», como expresó Chicano, «que nos mandaba claros mensajes de ello porque cualquier cartel de Semana Santa de Eugenio es político porque crea una conciencia colectiva; tenía tanta capacidad de creación que sorprendía».

Tras referir las influencias de las que 'bebió' Chicano -desde Umberto Eco en la semiología o al cine abstracto que en 1923 hacía Man Ray, al cine de Pasolini o las esculturas griegas-, destacó que la obra del artista malagueño es un homenaje a la Cultura y que además pone en valor a personalidades de la cultura de Málaga, de quienes en su época, cuando lo hizo, pocos hablaban, como María Zambrano, «personajes a los que homenajea con una estética moderna», afirmando que su pintura «es cinemática y sus obras son hipertextuales, y este signo de nuestra época. En la suya lo hacía ya Chicano, de ahí que muchas veces fuese incomprendido», señaló.

«La pintura de Chicano tiene una componente plástico e intelectual muy poderoso», citando ejemplos muy potentes como cuando mezcla en la referida película de Man Ray la música de los verdiales con la frase de «viva Campillos/me parecen tus pestañas manojitos de alfileres...», y eso -explica- «hace único a Eugenio, porque a propósito, de forma intencionada, mezcla elementos culturales descontextualizados, y que tienen un sentido, y eso, hasta que llegó él, no lo había hecho nadie».

«Y siempre Málaga. Llegó de Venecia, tras triunfar de forma rotunda, y lo hizo a Málaga, con lo que era Málaga en los años 50». «¿Es eso lo que yo quiero?, seguro que se preguntó Chicano». «Pues sí, tomó la decisión de volver de donde era, para hacer cultura, para reencontrarse con su tierra, para hacer arte con su obra y crear cultura desde la Casa Natal de Picasso, y aquí fue feliz, y retomó su obra cartelista, la que ahora se puede apreciar en esta casa (Agrupación)», concluyó Carmona, que fue largamente aplaudido por un público embebido en la exposición del profesor malagueño.

Los próximos actos de este ciclo serán los días 8 y 9 de mayo, a las 19 horas, con un análisis de la pasión de Jesús según los carteles de Chicano desde el punto de vista médico, con los doctores Juan José Trujillo y José Carlos Garín, y la mesa redonda 'Epílogo a una gran exposición', a las 19 horas, en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías.