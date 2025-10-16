El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta

Ni un año ha resistido en el cargo. Esteban Morales abandona por sorpresa la gerencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga y abre una nueva ... crisis interna. Diez meses después de ocupar su puesto, y a falta de más de un ejercicio para su renovación, el gestor cultural renuncia a seguir al frente de la agrupación y pasará a llevar las riendas de la Orquesta Ciudad de Granada. Su inesperada salida evidencia una complicada situación en el seno de la OFM, que no termina de recuperar el buen clima tras el cambio de ciclo iniciado por la dimisión de Juan Carlos Ramírez y a pesar del repunte de los abonados en esta temporada. Según ha podido saber este periódico, las tensiones entre los músicos y la dirección artística se han agudizado en los últimos meses.

Aunque Esteban Morales tiene ahora una semana para responder al nombramiento del Consejo Rector del Consorcio Granada para la Música, se da por hecho que el también músico granadino aceptará el cargo, tras haberse postulado él mismo en un proceso abierto el pasado mes de julio. Esteban Morales se marcharía así a su ciudad natal para asumir la gerencia de una orquesta más pequeña (menos de 50 músicos, frente a los 61 fijos de Málaga) y con menos sueldo (60.000 euros brutos anuales en Granada, frente a los 90.000 euros que percibe en Málaga, según las bases públicas de ambas convocatorias).

El gestor -que rechaza hacer declaraciones- llegó a Málaga en enero de este mismo año, tras su designación en noviembre de 2024. Se encontraba entonces con una OFM en una situación delicada tras la reciente dimisión de su gerente durante los últimos 25 años por irregularidades en las contrataciones de músicos y se topaba con un conflicto enquistado desde tiempo atrás con los músicos. Tuvo que hacer frente a las muchas vacantes (unas 20) entre la plantilla y buscar la fórmula legal para dotar a la orquesta de personal necesario para afrontar los programas sin recurrir a sucesivas contrataciones temporales.

Además, según ha podido saber este periódico, había otro problema de fondo que en los últimos meses se ha agravado: una desconexión entre la plantilla y su director titular. Por petición de Morales, los músicos convocaron una votación para recabar la opinión acerca de la idoneidad de prorrogar el contrato por un último año a partir de la temporada 26/27 al actual maestro José María Moreno. De los 61 profesores fijos, votaron 53 y, de ellos, el 81% respondió 'no' a la pregunta '¿Quieres que José María Moreno sea renovado como director titular de la OFM?'.

En una carta remitida en mayo al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el comité artístico de la OFM justifica esta decisión en «una evaluación madura, honesta y sostenida en criterios artísticos». Y continúa: «La historia de las grandes orquestas del mundo demuestra que el vínculo entre un director y sus músicos debe estar cimentado en el respeto mutuo, la admiración profesional y un liderazgo que inspire, no imponga. (...) La función del director no es otra que hacer posible la música a través del talento colectivo que tiene ante sí. Para ello, el liderazgo artístico debe ser reconocido y compartido por sus intérpretes (...) Esta falta de sintonía entre la visión del podio y la energía del conjunto está erosionando lentamente la coherencia y vitalidad artística de la orquesta». Preguntado por este periódico, José María Moreno prefiere no pronunciarse al respecto.

Todo esto podría haber hecho mella en Morales, que en julio -solo siete meses después de llegar a Málaga- optó por postularse para dirigir la orquesta de su Granada natal, regida también por un consorcio del que participan Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Queda ahora por ver qué sucederá con la OFM, sin gerente ni responsable de producción (puesto vacante) y con un director titular que no cuenta con el respaldo mayoritario de sus músicos. De momento, al menos, la OFM cuenta con el aval del público: los abonos alcanzaron esta temporada la cifra récord de 1.041 afiliados.