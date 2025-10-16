Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Esteban Morales, en su despacho en enero de este año, recién llegado a Málaga. Marilú Báez

El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta

Esteban Morales se marcha solo diez meses después de asumir el cargo en una OFM en horas bajas para llevar las riendas de la Orquesta Ciudad de Granada

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Ni un año ha resistido en el cargo. Esteban Morales abandona por sorpresa la gerencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga y abre una nueva ... crisis interna. Diez meses después de ocupar su puesto, y a falta de más de un ejercicio para su renovación, el gestor cultural renuncia a seguir al frente de la agrupación y pasará a llevar las riendas de la Orquesta Ciudad de Granada. Su inesperada salida evidencia una complicada situación en el seno de la OFM, que no termina de recuperar el buen clima tras el cambio de ciclo iniciado por la dimisión de Juan Carlos Ramírez y a pesar del repunte de los abonados en esta temporada. Según ha podido saber este periódico, las tensiones entre los músicos y la dirección artística se han agudizado en los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta

El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta