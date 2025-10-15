Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La OFM, con lleno en el Teatro Cervantes. Daniel Pérez

La Filarmónica de Málaga logra un récord de abonados tras superar la mayor crisis de su historia

La orquesta, con nuevo gerente desde principios de este año, rompe la barrera de los mil socios y rebasa la cifra lograda en tiempos de Aldo Ceccato

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Los números no miden la calidad, pero sí ayudan a evaluar una situación. La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) comienza la temporada 2025-2026 con ... un récord histórico de abonados: 1.041 socios para los dos conciertos por programa que ofrece en el Teatro Cervantes. La agrupación supera su anterior máximo logrado en 2007 en tiempos de Aldo Ceccato, hasta ahora imbatible en adhesión de público con 1.013 espectadores fijos, y vuelve a romper la barrera de los mil, esta vez bajo la batuta de José María Moreno. Una marca simbólica que llega en un momento crucial para la orquesta, tras superar la mayor crisis desde su fundación que desembocó el año pasado en la dimisión de Juan Carlos Ramírez después de casi tres décadas en puestos de responsabilidad.

