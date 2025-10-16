Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

El gerente de la OFM, también candidato para sustituir al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz

Esteban Morales, que acaba de ser propuesto para la gerencia de la Orquesta Ciudad de Granada, es uno de los 16 aspirantes al puesto de jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Esteban Morales lleva meses buscando una salida de la Orquesta Filarmónica de Málaga, institución a la que llegó este mismo enero. Poco después de que ... la Orquesta Ciudad de Granada hiciera pública su elección como gerente (que todavía él tiene que aceptar de forma definitiva), se ha sabido que su nombre está también en la lista de aspirantes al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el que ostentaba David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

