El gerente de la OFM, también candidato para sustituir al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz

Esteban Morales lleva meses buscando una salida de la Orquesta Filarmónica de Málaga, institución a la que llegó este mismo enero. Poco después de que ... la Orquesta Ciudad de Granada hiciera pública su elección como gerente (que todavía él tiene que aceptar de forma definitiva), se ha sabido que su nombre está también en la lista de aspirantes al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el que ostentaba David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La Diputación pacense ha dado a conocer esta semana en su web el nombre de los 16 candidatos a un cargo que David Sánchez dejó de forma definitiva en mayo, tras anunciar en febrero su renuncia por estar inmerso en una investigación judicial. Esteban Morales presentó su propuesta antes de que finalizara junio, cuando acabó el plazo para optar a este proceso. Fue, por tanto, antes incluso de que se postulara para la gerencia de la Orquesta Ciudad de Granada, que abrió la convocatoria a mediados de julio.

Extremadura no es un territorio desconocido para Morales. El gestor cultural llegó a Málaga, precisamente, desde la Orquesta de Extremadura, donde ocupaba la plaza de timbal solista. Desde 2016 hasta enero de 2024 -cuando fue cesado- ejerció además como gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura.

Las condiciones del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, como publica el diario 'Hoy', son las mismas de las que disfrutó Sánchez: un contrato de alta dirección con carácter eventual. Su cese depende directamente de la Presidencia, sin derecho a indemnización. Entre las funciones que desarrollaría se encuentra la coordinación de las actividades paralelas no docentes de los conservatorios pertenecientes a la Diputación Provincial de Badajoz, y la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de los conservatorios.