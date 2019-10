Una entrevista posapocalíptica con Carlos Sisí Charlamos en un mundo asolado por zombis con el escritor de la saga vampírica 'Rojo, que lanza ahora su secuela, 'Fundación' JON SEDANO Málaga Lunes, 21 octubre 2019, 01:10

Carlos Sisí está tirado en el suelo. Apenas puede coger el rifle para defenderse del gigantesco policía antidisturbios que se acerca corriendo hacia él. Desde el interior del oscuro casco suenan gruñidos inhumanos segundos antes de que el escritor sea atrapado y zarandeado en volandas. Todo está perdido, pero parece no importarle. Mientras se acerca su muerte, nos habla de la segunda novela que escribió, 'Edén interrumpido'.

Varios tiros de nuestra escopeta ponen fin a su captor y la entrevista continúa. No, no nos hemos vuelto locos. Estamos hablando con el escritor en un mundo donde se mueve como pez en el agua: el de los videojuegos. Sisí aceptó nuestra excéntrica propuesta entre risas. «¿Crees que puedo concentrarme jugando?», respondió, a lo que le contestamos que ahí estaba la gracia. Tenía que dividir sus sentidos para ser capaz de sobrevivir en el juego mientras contestaba a nuestras preguntas.

El reloj marca algo más de la 1 de la madrugada. Es la hora preferida del escritor para conectarse, cuando ya han concluido sus labores familiares y sus pequeños están en la cama. Eso sí, en el mundo digital cambia de nombre y se convierte en ExcessusMentis, un seudónimo que adoptó en honor a un juego que creó en 1990 para la videoconsola ZX Spectrum.

Como queríamos que se sintiera cómodo, proponemos el escenario de juego: un mundo posapocalíptico infectado por zombis. Concretamente nos vamos hasta la Jerusalén de World War Z, donde en nuestro caso elegimos como personaje a un periodista y Sisí a un militar con el que comparte similitudes físicas. Ambos están rapados y llevan vello castaño en la cara, solo que el escritor perilla y su 'alter ego' barba.

Carlos Sisí y su personaje digital bajo el nick 'ExcessusMentis'. / Saber Interactive

Entre tiros, los primeros minutos de la entrevista los dedicamos a repasar sus obras hasta la actualidad. Desde 2009 ha publicado 17 títulos, casi a una media de dos por año. «Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, alguno lo he escrito incluso en tres meses». La saga de 'Los Caminantes', que ya va por el quinto y tiene un cómic a modo de precuela, fue la primera, aunque el autor pensaba que jamás se publicaría. «Empecé a escribir por evadirme de la rutina, ya que salía de casa temprano y llegaba tarde. Pero mis hermanas lo leyeron y me animaron a enviarlo a alguna editorial. La mayoría pedían varios ejemplares impresos, pero di con una que solo requería un pdf, así que lo mandé. Me olvidé del tema y meses después me contactaron diciendo que estaban interesados en publicarlo», explica.

Tres libros después decidió abandonar los zombis. Eso sí, mientras lo explica parece que estos no se han olvidado de él y vemos a través de nuestra pantalla cómo una gran horda lo persigue. 'Edén interrumpido', una alegoría sobre una vivencia personal en la que el sistema le daba la espalda, y 'La hora del mar', donde la Tierra se revela contra la humanidad, se publicaron en 2012.

«Publicar una novela de ciencia ficción es difícil. No es un género que se consuma o venda mucho»

Bajo el seudónimo de Alicia Sotomonte, necesario para presentarse a concurso, ganó el Premio Minotauro en 2013 con 'Panteón' ('Alicia' por el personaje clásico de Lewis Carroll y 'Sotomonte' en referencia al 'Hobbit' de Tolkien, escritor por el que Sisí siente devoción). «Publicar una novela de ciencia ficción es difícil. No es un género que se consuma o venda mucho, así que vi la oportunidad y lo presenté», apunta mientras nos protege con sus disparos de varios zombis hambrientos de venganza.

Nuestro personaje, un periodista que acompaña durante el apocalipsis zombi a Sisí. / Saber Interactive

Con 'Midnight' dio el salto como guionista al mundo del cómic, utilizando un personaje que había creado en su adolescencia. Le siguió 'Alma', el que podríamos definir como su libro más personal. De hecho, mientras nos levanta del suelo, explica que cuando llevaba más de 100 páginas decidió cambiar de estilo e introducirse a fondo en el mundo de la parapsicología. Tanto le llenó la experiencia, que poco después comenzó a publicar una serie de historietas con dos fantasmas como protagonistas que recopiló en un tomo bajo el nombre 'Historias con alma'. «Voy a recomendar como técnica para escritores el hacer tiras. Recuerdo que pasé de tener unos 4.000 seguidores en Facebook, que son diferentes a los amigos, a tener 8.000. Fue una experiencia realmente curiosa».

«¡Aquí voy!», grita mientras viene corriendo a salvarnos de un zombi que nos ha atrapado. Pero no le da tiempo y él también cae. Pasamos a la siguiente pantalla y reducimos algo el nivel de dificultad. Pensar en preguntas y respuestas ajenas a lo que vemos en pantalla mientras controlamos a los personajes no es tarea fácil. Aprovechamos la carga del nuevo escenario para hablar de 'Vienen cuando hace frío', una novela de terror que se le ocurrió gracias al lema de un anuncio de Gas Natural. Le sigue 'Nigromante', con una temática más juvenil ambientada en un mundo de fantasía, donde la bruja Neana se enfrenta a la hegemonía que ejercen varios hombres en la aldea.

Una de las escenas de la «entrevista posapocalíptica». / Saber Interactive

Y así, junto al nuevo escenario, llegamos a 2019. Con dos relatos de terror sobre la mesa: 'Varsovia' y 'Rojo'. El primero es una trama de terror onírico, donde la gente prefiere dormir a vivir su existencia, y el segundo se aleja de los zombis para profundizar en otro monstruo clásico: el vampiro. Ríe cuando le hablamos de los que brillan con el Sol, en alusión a 'Crepúsculo', y responde que no, que los suyos se alejan totalmente de esos. «Mis vampiros tampoco son los clásicos condes que viven atormentados en su castillo. Son más como los de 'Salem´s Lot' de Stephen King, un vampiro que viste con vaqueros y duerme en cualquier resquicio de la casa donde no le dé el Sol. Y necesitaba además a todos. Desde los inteligentes que tienen una mente muy antigua hasta la típica horda, así que inventé un sistema de castas: se van haciendo más idiotas con cada infección».

«Mis vampiros son más como los de 'Salem´s Lot' de Stephen King»

Aprovechamos un respiro que nos da el juego para profundizar en la saga 'Rojo'. Sisí apunta que esta variedad de vampiros le permiten crear diferentes escenarios de terror y que en la segunda entrega, 'Fundación', los seres abandonan el escenario principal, EE UU, para poblar otras partes del mundo. Y sí, como era de esperar, hay una alusión a Málaga.

Durante una de las zonas más movidas del World War Z, donde ya tenemos que luchar sin armas porque no tenemos munición, el escritor nos habla de su estancia en Sitges: «Eligieron solo cuatro obras, entre las que estaba 'Rojo'. Nos reunieron en una sala y tuvimos que presentar la obra, aunque es muy curioso porque nos hicieron desgranarla entera y desvelar todos sus secretos, algo a lo que no estoy acostumbrado».

Uno de los hobbies de Sisí son las fotografías de juguetes, como se puede ver en su cuenta de Flickr. / Carlos Sisí

Con poca vida, sacamos tiempo para que nos ponga al día de la adaptación al cine de 'Los Caminantes'. «Los derechos de la obra se han vendido varias veces por diferentes motivos y ahora mismo se está trabajando en ellos, incluso ya he visto fotos de algunos escenarios», señala.

El clímax de la partida vaticina nuestro final. Pedimos una recomendación al escritor y este nos obsequia con 'Stake Land', una película estrenada en 2010. A duras penas sobrevivimos para hablar de la secuela de 'Panteón', que llegará el año que viene gracias a una campaña de mecenazgo.

«DERROTA: Todos han muerto», aparece en pantalla sobre un fondo negro. Una cosa es escribir sobre mundos posapocalípticos, y otra sobrevivir a ellos.