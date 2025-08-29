Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Katy Navarro, en el set de maquillaje de Canal Málaga. Marilú Báez
La granizada

Katy Navarro: «40 años después me sigo poniendo nerviosa al maquillar a una novia: es su día y no le puedo fallar»

Por sus brochas han pasado cientos de caras conocidas y aparece en el álbum de bodas de muchas parejas malagueñas

Ester Requena

Ester Requena

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:17

Katy Navarro empezó como maquilladora profesional en Málaga antes incluso de que existiera como 'profesión'. Lleva 40 años entre pinceles y por sus manos han ... pasado cientos de caras conocidas porque, entre otros, trabaja desde hace décadas en la Temporada Lírica del Teatro Cervantes así como en el Festival de Cine de Málaga. Pero también aparece en los álbumes de fotos de cientos de novios en Málaga en su gran día, trabajo que compagina con su puesto como maquilladora en Canal Málaga y en el espectáculo 'Imagine' en Sohrlin.

