Empieza el baile

Con el regreso hoy de Ana Rosa, Broncano o de Jorge Javier a su 'Diario', brillos platinos incluidos, ya tenemos la pista de baile televisiva ... casi al completo, a la espera de que Telecinco estrene enésimo formato con famosos danzarines con Bárbara Rey, Pepe Navarro o Anabel Pantoja, así de novedosa se presenta la cosa. La nueva temporada de la tele en abierto parece cerrada a cualquier innovación, aunque hay prisa por estrenarlo todo desde la madrugadora entrevista a Pedro Sánchez por parte de la recuperada Pepa Bueno (por cierto, qué buen hacer, qué cachaza, qué encajes de bolillos los de sus críticos polarizadores para intentar ponerle un pero). No llevamos apenas ni diez días de septiembre, ay, y ya hemos visto casi de todo: rótulos casi ilegibles para los telediarios de La 1, ahora en racha; sintonías minimalistas y rótulos en amarillo pollo en Antena 3, que aprovecha su liderazgo informativo para experimentar con las formas, no con el fondo; o hasta despidos inexplicables como los de Cristina Saavedra, rostro familiar y mítico de las noticias de La Sexta. Ya en terrenos más festivos, hemos comprobado que el baile de Lydia Lozano ha regresado a la cadena de Mediaset, a ver si suben un poco los colores a su muy maltrecha cuota de pantalla.

Este verano, por mor del avasallamiento a los derechos humanos en Gaza o por el terror de los incendios, TVE se ha venido muy arriba con sus programas informativos y vespertinos, con una mezcla a veces un tanto complicada de desbroce entre opinión e información, pero que ha sacado del carril a muchas escaletas que vivían mortecinas siempre repitiendo lo mismo. Creo que la pugna de este año no va a estar tanto entre 'El Hormiguero' vs. 'La Revuelta', sino en la batalla de los telediarios. El entretenimiento audiovisual en las pantallas parece cosa circunscrita a la ficción de las plataformas, de ahí que hasta los 'realities' llenos de estrellas, ya sea cocinando o bailando, nos parezcan una cosa rutinaria viendo lo que se cuece, un poner, en el arranque del año judicial, dónde va a parar.

