La nube doble

Empieza el baile

Juan Francisco Gutiérrez

Juan Francisco Gutiérrez

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Con el regreso hoy de Ana Rosa, Broncano o de Jorge Javier a su 'Diario', brillos platinos incluidos, ya tenemos la pista de baile televisiva ... casi al completo, a la espera de que Telecinco estrene enésimo formato con famosos danzarines con Bárbara Rey, Pepe Navarro o Anabel Pantoja, así de novedosa se presenta la cosa. La nueva temporada de la tele en abierto parece cerrada a cualquier innovación, aunque hay prisa por estrenarlo todo desde la madrugadora entrevista a Pedro Sánchez por parte de la recuperada Pepa Bueno (por cierto, qué buen hacer, qué cachaza, qué encajes de bolillos los de sus críticos polarizadores para intentar ponerle un pero). No llevamos apenas ni diez días de septiembre, ay, y ya hemos visto casi de todo: rótulos casi ilegibles para los telediarios de La 1, ahora en racha; sintonías minimalistas y rótulos en amarillo pollo en Antena 3, que aprovecha su liderazgo informativo para experimentar con las formas, no con el fondo; o hasta despidos inexplicables como los de Cristina Saavedra, rostro familiar y mítico de las noticias de La Sexta. Ya en terrenos más festivos, hemos comprobado que el baile de Lydia Lozano ha regresado a la cadena de Mediaset, a ver si suben un poco los colores a su muy maltrecha cuota de pantalla.

Espacios grises

