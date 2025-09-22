Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eslisa Fernández Guzmán. Rialp
Premios

Elisa Fernández Guzmán gana el Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández'

Por 'Después del pop', un primer poemario de poderosa sencillez que «transmite verdad, seduce, atrapa y hace temblar»

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrod

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:06

Elisa Fernández Guzmán (Huelva, 2000) se ha hecho este lunes merecedora del Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025 por su primer poemario 'Después ... del pop' (Rialp). Dotado con 30.000 euros, el Ministerio de Cultura concede este galardón anualmente.

