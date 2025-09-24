Los dos magos malagueños que triunfan en redes y hacen magia a famosos como Juan Magán o Roberto Carlos

La magia está viviendo una segunda juventud en Málaga. Y no viene de un teatro centenario ni de un ilusionista veterano, sino de dos jóvenes ... malagueños que han sabido mezclar el talento clásico de las cartas con la inmediatez de las redes sociales. Sebas Pelegrina y Dany Coins son el alma de DGEN Magic, un dúo que ha encontrado su propio hueco en un arte tan antiguo como universal.

Su carta de presentación impresiona: han actuado en escenarios de todo tipo en la Costa del Sol, se han llevado premios en concursos como en la FreakCon y han dejado boquiabiertos a nombres como Juan Magán, Roberto Carlos, Kidd Keo o Jason Sudeikis. Todo ello mientras acumulan miles de visualizaciones en TikTok y editan sus propios vídeos con el mismo mimo con el que barajan. «Queremos demostrar que la magia no es un gasto, es una inversión», explican.

Sus inicios en la magia

La historia de DGEN Magic es la suma de dos trayectorias que empiezan por azar. Dany Coins descubrió la magia a los 17 años, tras ver un vídeo de Juan Tamariz en YouTube. «Lo vi y dije: yo quiero hacer esto», recuerda. Empezó como una afición, hasta que la simple curiosidad acabó convirtiéndose en vocación

Sebas Pelegrina, en cambio, dio el salto en Inglaterra: «Trabajaba seis días a la semana, de cinco de la tarde a seis de la mañana, y cuando salía no podía dormir. Así que un día me compré un par de barajas y un libro de magia». La afición pronto le abrió la puerta a un bar de cócteles en Liverpool que contrataba magos para actuar mesa por mesa: «Me ofrecieron trabajo allí y pensé: me pagan por hacer lo que me gusta. Si lo intenté en otro país sin hablar el idioma, ¿por qué no en España?».

DGEN MAGIC

El destino los cruzó en Estepona, en una barbacoa organizada por Dani DaOrtiz, su profesor de magia y uno de los más reconocidos a nivel internacional. «Yo ya lo veía en vídeos desde Inglaterra, y allí nos conocimos por primera vez», cuenta Sebas. La conexión real llegó poco después, en la Feria de los Pueblos de Fuengirola. Entre casetas y música, se dieron cuenta de que podían improvisar juntos. «Una mujer se cayó en una caseta y se abrió la cabeza. Cuando llega la ambulacia, la gente hace un corillo y nos pusimos a hacer magia. Ahí nos dimos cuenta de la sinergia que tuvimos, porque sin habernos conocido de nunca, nos compenetrábamos muy bien», recuerdan.

El nombre del dúo también nació de esa relación. «DGEN Magic es la traducción de Generación DaOrtiz. Si alguien representa eso, somos nosotros», explica Dany. Tanto es así que fue el propio DaOrtiz fue quien diseñó el cartel de su primer espectáculo. Desde entonces, DGEN Magic se ha convertido en un referente en TikTok e Instagram. Ellos mismos producen, editan y cuidan cada detalle de sus vídeos. «Lo único que no hago es sujetar la cámara porque no tengo más manos», bromea Dany.

Pero más allá de las cifras, su estrategia es clara: convertir la magia en un producto atractivo para el siglo XXI. «Queremos demostrar que un espectáculo de magia puede ser más potente que muchas campañas de marketing. Da identidad a un local y fideliza al público», aseguran.

En su lista de anécdotas hay nombres que cualquiera reconocería. A Sebas le tocó actuar en Liverpool para Jason Sudeikis, el actor de Hollywood que estaba en Inglaterra para rodar la seria Ted Lasso. También improvisó una rutina para Roberto Carlos y la directiva del Real Madrid en plena semifinal de Champions. En Marbella, el turno fue de ambos para sorprender a Juan Magán. «Yo le hice un pedazo de juego, pero el sonido no se grabó. Así que tengo un truco brutal, pero mudo», admite Dany entre risas.

Su objetivo

La mayoría de estas experiencias han llegado por casualidad, gracias al boca a boca y a su presencia en redes. «Es lo bonito de la magia: nunca sabes quién puede estar al otro lado de la baraja», confiesan. Aunque ya han ganado premios en competiciones locales, su gran meta está en Las Vegas. «Nos gustaría participar en Penn & Teller: Fool Us. Más que por ganar, por la experiencia de intentar engañar a dos magos míticos», dice Sebas.

Mientras tanto, siguen actuando en la Costa del Sol, preparando nuevos espectáculos y soñando con proyectos paralelos. Dany, que antes trabajaba en la construcción, asegura que la magia le salvó de una vida rutinaria. Sebas fantasea con abrir un bar de copas temático donde el espectáculo esté en cada mesa. Al final, lo que distingue a DGEN Magic no es solo la habilidad técnica o la capacidad de viralizarse. Es la naturalidad con la que entienden su oficio y lo comparten. «Intentar vivir de lo que te gusta es el mayor privilegio que puede tener una persona», resume Dany.

Y en esa frase está todo: la pasión de dos jóvenes que han hecho de Málaga su escenario y que, baraja en mano, demuestran que la magia no es cuestión de truco, sino de conexión. La misma que un día les unió por casualidad y que hoy hace que su nombre suene cada vez con más fuerza, dentro y fuera de los teatros.