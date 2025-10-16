Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan de Val posa con premio tras la ceremonia celebrada en Barcelona. EFE

Juan de Val

Premio Planeta 2025
«El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

El escritor y tertuliano de televisión no se ve tan polémico como lo pintan, aunque admite que sus formas «a veces son vehementes»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Arde en ganas de tomarse un gintónic, mira el móvil para ver la hora y hay trescientos mensajes de felicitaciones. Ha llamado a sus padres ... para darles la noticia. A sus hijos no, que a estas horas de la noche están dormidos. Se le nota contento, pero se contiene. El reloj pasa de la una de la madrugada y el escritor y televisivo («por ese orden») Juan del Val (Madrid, 55 años) concede las primeras entrevistas tras ganar el Planeta. Se ha llevado el millón de euros del premio con 'Vera, una historia de amor', Cuenta la relación de Vera, una mujer rica que ha roto su matrimonio con un marqués sevillano, con Antonio, un hombre más joven y de clase trabajadora. Sentada a unos metros está Nuria Roca, la pareja de Del Val y a la que le dedicó las palabras más amorosas de la noche del Planeta. «Sin ti esto sería imposible. Cada vez que te miro, y llevo casi treinta años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero».

