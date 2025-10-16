Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La finalista del Planeta Ángela Banzas. Efe

Ángela Banzas

Finalista del Premio Planeta 2025
«La imaginación es el recurso frente al dolor y el horror»

La escritora gallega relata cómo su dura experiencia infantil ingresada en un hospital inspiró 'Cuando el viento hable', donde la esperanza convive con la intriga y los tintes góticos

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 43 años) finalista del Premio Planeta por 'Cuando el viento hable' (con una dotación de 200.000 euros), cuenta que ... su novela nace de la experiencia que le tocó sufrir cuando con solo siete años fue hospitalizada por una peritonitis, que a punto estuvo de acabar con su corta vida. Durante aquel ingreso, que se prolongó durante un año, conoció otra realidad, la de muchos pequeños enfermos, entre ellos una niña que no iba a sobrevivir, y a la que empezó a leerle cuentos.

