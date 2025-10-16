Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan del Val, este miércoles por la noche en Barcelona recibiendo el Premio Planeta de novela de manos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. AFP

Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor

Escritor y contertulio televisivo, recibirá un millón de euros por la obra 'Vera, una historia de amor'. La finalista es Ángela Banzas, que se llevará 200.000 euros por un relato sobre la posguerra en la Galicia rural

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Barcelona

Miércoles, 15 de octubre 2025

Comenta

Juan del Val (Madrid, 55 años), escritor, periodista, contertulio televisivo y colaborador de 'El Hormiguero', ha entrado en la rentable galaxia de los 'planetas' al ... ganar este miércoles el premio del millón de euros, el mejor dotado del mundo en el ámbito literario (por encima de los 980.000 euros del Nobel). Del Val ha coronado la cima del Planeta con la novela 'Vera, una historia de amor', un relato romántico y de liberación sobre el renacer del amor a través de una mujer que rompe un matrimonio infeliz con un marqués para iniciar un fogoso idilio con un hombre más joven y humilde.

