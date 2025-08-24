Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los tres rejoneadores, a hombros por la puerta grande en Antequera. A. J. G.

Diego Ventura corta un rabo en una gran tarde de rejones en Antequera

Rui Fernandes y Ferrer Martín acompañan al portugués en el fallido mano a mano con Andy Cartagena

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Diez orejas y un rabo en una gran tarde de rejones en Antequera, donde el mano a mano de Cartagena y Ventura se transformó por ... ausencia del primero en un trío de caballeros rejoneadores que mostraron su calidad y salieron todos por la puerta grande. Diego Ventura volvió a ser el más vitoreado en Antequera, donde mantiene un idilio personal con los aficionados; consiguió tres orejas y un rabo con el público en pie antes de concluir su faena. Rui Fernandes puso la categoría y elengancia lusa, mientras que Ferrer Martín estuvo desigual en sus dos toros, aunque logró cuatro orejas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

