Diana Navarro trae a Málaga el concierto con el que ha triunfado en el Teatro Real

«No me gusta competir salvo conmigo misma»

La industria musical no es terreno para personas sensibles. Y Diana, como declara a SUR, lo es: «Yo soy una persona altamente sensible. Tengo que aprender a ser una tigresa y voy intentándolo, ¿eh? Pero en la intimidad todavía me duelen muchísimas cosas. No me gusta competir salvo conmigo misma; a mí me gusta compartir y admirar al resto de compañeros. Y en la industria hay cierta energía de hipercompetitividad que me descorazona mucho. Pero es parte del negocio y tengo que aprenderlo». Porque es un negocio que puede ser muy cruel: «Lo es. Y no he tenido muy malas experiencias, ¿eh? Y eso que me han robado y han utilizado mi deseo de ser cantante para beneficiarse. Pero eso le ha pasado, diría, a todos los artistas. Gracias a Dios, yo he vendido mi voz, no he vendido juventud o físico».