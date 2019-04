La Coracha, uno de los grandes retos para la adjudicataria Interior de las salas de La Coracha. / Salvador Salas El control de las salas de exposiciones junto al Museo del Patrimonio es una de las principales novedades en la etapa que ahora se abre ANTONIO JAVIER LÓPEZ Sábado, 13 abril 2019, 00:31

Con el nuevo contrato para su gestión, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) salta los muros del antiguo mercado de mayoristas para sumar las salas de exposiciones situadas junto al Museo del Patrimonio Municipal en La Coracha. Se trata de una de las grandes novedades en la prestación del servicio, así como uno de los principales retos que la adjudicataria tiene por delante durante los próximos cinco años.

Este periódico adelantó hace casi dos años (SUR, 29-5-2017) los planes municipales para que el nuevo concurso del CAC Málaga incluyera el control de las salas de La Coracha. En principio, el espacio se pensó como destino preferente para los llamados «artistas de proximidad»; es decir, los autores procedentes del entorno cercano. Sin embargo, el pliego de condiciones del concurso no especifica esa función para las salas de La Coracha y sólo fija como destino de esos espacios la exposición que cada año deberá dedicar el centro al alumno de la Facultad de Bellas Artes ganador de la Beca Residente que también incluye el nuevo contrato para la gestión del centro de arte.

Más La actual concesionaria gana el concurso para gestionar el CAC Málaga

El equipamiento mantendrá la continuidad después de la resolución de la mesa de contratación dada a conocer ayer, que da como ganadora del proceso de licitación a la empresa Gestión Cultural y Comunicación, concesionaria del CAC Málaga desde sus orígenes hace más de 16 años.

En este tiempo, más de seis millones de visitantes han pasado por las salas del centro de titularidad municipal. En cuanto al perfil de sus usuarios, los responsables del CAC Málaga detallaron en su último balance estadístico que el 57% de sus visitantes son mujeres, frente al 43% de hombres, «con un rango de edad comprendido entre los 26 y 45 años en su mayoría (un 37,4% del total de visitantes), con estudios superiores un 65,9%».

La Coracha acogerá cada año la exposición de la Beca Residente de alumnos de Bellas Artes

Al echar la vista atrás, entre los principales hitos del CAC Málaga cabe citar las exposiciones individuales dedicadas a artistas como Gerhard Richter, Louise Bourgeois, Anish Kapoor, Alex Katz, los hermanos Chapman, Tracey Emin, Gilbert&George, Marina Abramovic y William Kentridge, por mencionar algunas de las referencias internacionales.

Más allá de su sede

Entre las exposiciones más visitadas en la historia del CAC Málaga figuran 'Cámara de las maravillas' Mark Ryden (102.800 visitantes), 'At Home, I'm a tourist. Colección Selim Varol' (68.549), 'Marina Abramović: Holding Emptiness' (68.346), 'To Breathe - Zone of Zero' de Kimsooja (65.347), 'Fixture' Michael Borremans (54.406), 'A Girl' de Ron Mueck (54.400) y 'Celda de emociones' Erwin Olaf (54.172), según las estadísticas del centro de arte.

Además, en este tiempo, el centro también ha llevado su actividad más allá de su sede, con un programa de creación urbana en los aledaños del equipamiento en el que han participado Boa Mistura, Roa, Suso33, Ben Eine y Kenny Scharf, entre otros artistas. Eso sí, esta estrategia alcanzaba su mayor resonancia en noviembre de 2013, cuando Obey y D*Face firmaron sendos murales en la fachada del Colegio García Lorca situado a la espalda del centro de arte.