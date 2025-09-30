Paco de la Torre: «Las colas de la Comic Con-Málaga han sido largas y excesivas y debe resolverse»

La San Diego Comic-Con Málaga, su proyección en la ciudad, y los problemas de acceso siguen este martes en la agenda pública, y el ... alcalde de Málaga, Paco de la Torre, no ha dudado en decir que ha sido el acontecimiento más importante que ha tenido el Palacio de Ferias y Málaga en los últimos años, pero que necesita un reflexión de cara a mejorarlo, ya que «es obvio que el tema de las colas, que han sido largas y excesivas, tiene que resolverse, tiene que haber una mayor agilidad», explicaba.

Indicaba el regidor que se trata de ampliar espacios con rapidez, y que el uso de las carpas era una reflexión suya personal, pero que deben ser «los especialistas los que digan cómo utilizar mejor el espacio interior y exterior para que se use lo mejor posible». En esta línea ha indicado que una vez «reconocido el éxito» hay que «tener reflexiones y reuniones de cara a otros años para mejorarlo.

En relación la expansión ya anunciada de este evento hacia espacios concretos de la ciudad, De la Torre no se ha mostrado especialmente proclive porque, a su juicio, en San Diego sí parece haber grandes espacios en la urbe, pero no es el caso de Málaga. Tampoco ve del todo óptimo que crezca hacia la zona de la Feria, en Cortijo de Torres, y a su juicio, la Universidad de Málaga sería un buen espacio para crecer. «Donde veo más espacio es en la propia Universidad, en la ciudad no es tanto«, indicó.

Como está sobre la mesa la necesaria ampliación del Palacio de Ferias, el alcalde de Málaga ha vuelto a reiterar que para mantener «la unidad y el estilo» actual que «lo ideal» es que lo haga el propio arquitecto (el original) Ángel Asenjo, «aunque falta el papel de la Gerencia, y ahí hay personas que lo ven muy claro y otros que no lo ven tan claro, y eso ha retrasado el avance, pero yo lo tengo clarísimo, que es la forma». De la Torre puntualiza que considera urgente que, con independencia de la Comic-Con Málaga se debe ampliar el espacio del actual del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).