Afluencia de visitantes al San Diego Comic-Con Málaga. Salvador Salas

De la Torre apuesta por carpas para ampliar la superficie del Palacio de Ferias de Málaga en eventos masivos

El alcalde considera «perfectamente encajable» que el arquitecto Ángel Asenjo, autor del edificio actual, diseñe la ampliación para que sea «coherente»

Jesús Hinojosa
Antonio M. Romero

Jesús Hinojosa y Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:19

El alcalde, Francisco de la Torre, ya está pensando en cómo adoptar medidas que faciliten la masiva afluencia de público a una próxima edición del ... San Diego Comic-Con Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. En declaraciones este lunes al programa de Canal Málaga TV 'Málaga, Aquí y Ahora', el regidor ha apostado por colocar carpas para incrementar la superficie del recinto en eventos masivos, como el de la semana pasada, a la espera de que se acometan las obras para la ampliación del Palacio.

