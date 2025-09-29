De la Torre apuesta por carpas para ampliar la superficie del Palacio de Ferias de Málaga en eventos masivos

El alcalde, Francisco de la Torre, ya está pensando en cómo adoptar medidas que faciliten la masiva afluencia de público a una próxima edición del ... San Diego Comic-Con Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. En declaraciones este lunes al programa de Canal Málaga TV 'Málaga, Aquí y Ahora', el regidor ha apostado por colocar carpas para incrementar la superficie del recinto en eventos masivos, como el de la semana pasada, a la espera de que se acometan las obras para la ampliación del Palacio.

«El éxito tan grande de público obliga a plantearse cómo ampliar espacios. Hay prevista una ampliación del Palacio de Ferias, la Gerencia de Urbanismo está en ello para poder impulsarlo. Pero, mientras llega ese edificio nuevo, tenemos que ver cómo en los espacios externos podemos situar algunas carpas. Algo que nos permita ampliar los espacios interiores sin perder funcionalidad en el exterior, para que no haya colas excesivas», ha explicado De la Torre en ese espacio de la televisión municipal.

Pendiente de trámites internos

El regidor ha señalado que el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias depende actualmente «de unos trámites internos de la Gerencia de Urbanismo para resolverlo», y no ha concretado más respecto a una posible fecha para su ejecución. No obstante, ha manifestado que considera «perfectamente encajable» que Urbanismo lo contrate con el arquitecto Ángel Asenjo, que es el autor del edificio actual. «Es una opinión coincidente con la Academia de Bellas Artes y el Colegio de Arquitectos«, ha añadido De la Torre, quien ha anunciado que »la Gerencia se pondrá en esa línea para tener un proyecto coherente con lo que existe y con más dimensiones«.

«Ya hay ferias que casi no nos caben, y necesitamos un salón de actos más potente, para más de mil personas», ha incidido el alcalde, quien ha aclarado que el proyecto del Auditorio en la plataforma portuaria de San Andrés, que también podría albergar congresos, no impide que se acometa la ampliación del Palacio de Ferias. «El Auditorio es un proyecto en paralelo, pero el éxito de Málaga en congresos nos debe animar a conseguir la ampliación del Palacio de Ferias», ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, también admitió este lunes que habría que dar «una repensada» a las colas y aglomeraciones que se han vivido en esta edición del San Diego Comic-Con Málaga para que, en la próxima, sea todo «más fluido y cómodo y se pueda disfrutar más».