Ester Expósito confiesa en Comic-Con Málaga el mítico director con el que le gustaría rodar

Esta es la primera San Diego Comic-Con (SDCCM) a la que asiste y le alegró de que fuese en Málaga. Ester Expósito se estrenó ... este domingo en la cita internacional con el premio 'Young Inspiring National Talent' en una mesa redonda 'Actrices en el género fantástico hoy en día' junto a Belén Rueda ('El Orfanato') y Elle Fanning ('Maléfica' y 'Predator: Badlands'), a la también se entregó el mismo reconocimiento que a Ester Expósito. Varias confesiones se hicieron durante este encuentro, celebrado en el 'Hall M' de esta San Diego Comic-Con Málaga y moderado por la actriz y productora Carolina Bang.

«Me encantaría trabajar con Tarantino; también con Guillermo del Toro. He de decir que con Álex de la Iglesia ya he trabajado como actriz, pero me gustaría compartir con él una película como directora, al igual que la brillante Carlota Pereda», aseguró Ester Expósito, que detalló cuál fue la película que más le ha costado hacer a nivel físico: «Fue 'Venus', precisamente producida por Carolina Bang y Álex de la Iglesia, que están aquí ahora mismo. Es en la que más he disfrutado, sudado y en la que más sangre he visto en toda mi vida».

Durante este encuentro del SDCCM, se habló de las nuevas tecnologías en el género, la dirección que toma en la actualidad y la referencia del papel femenino como relevante en estos personajes. A la vez que Expósito se mostró «nostálgica» porque le da miedo perder la magia del cine con las nuevas tecnologías, Belén Rueda está totalmente de acuerdo con que «negar el avance no viene bien a nadie, sobre todo a estas profesiones creativas».

Salvador Salas

Lo vimos con 'Sustancia' y con Demi Moore como nominada: «Las actrices de este género tenemos una emoción profunda y somos iguales de reales y auténticas en un mundo de fantasía y terror. Hay emociones que se mezclan con el físico y también hay que entrenar como especialista; es un género tan difícil e importante como el drama o la comedia», reivindicó Elle Fanning, aclamada por las 3.000 personas de la sala. «Se cree que este es un género en el que sólo valen las grandes producciones de Estados Unidos pero no es así, lo importante es tener una buena historia y un equipo que se crea lo que cuenta», añadió Ester Expósito.

«De alguna manera, antes en este género las mujeres solían tener el papel de débiles o vulnerables. Pero nos hemos convertido en una figura que toma decisiones y que en un momento dato podemos nosotras producir el miedo, no padecerlo siempre», defendió Belén Rueda, que destacó con humor que para formar parte del género fantástico en el cine «hay que ser muy macarra».