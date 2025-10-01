Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martin Girard

El Circo del Sol regresa a Málaga en carpa y con nuevo espectáculo

La compañía canadiense instala instala desde el 4 de junio el gabinete de curiosidades de 'Kurios' en el recinto ferial

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:27

El Circo del Sol anuncia su llegada a la ciudad. La compañía canadiense vuelve a Málaga bajo carpa y con un nuevo espectáculo, 'Kurios. Gabinete ... de Curiosidades', una invitación a evadirse de la realidad para sumergirse en un mundo de fantasía donde todo parece posible. La 'ciudad' del Cirque du Soleil se instalará una vez más desde el 4 de junio de 2026 en el recinto ferial Cortijo de Torres. Las entradas saldrán a la venta este jueves, 2 de octubre, en la web cirquedusoleil.com/kurios (ya en preventa para la comunidad online del circo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

