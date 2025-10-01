El Circo del Sol regresa a Málaga en carpa y con nuevo espectáculo

El Circo del Sol anuncia su llegada a la ciudad. La compañía canadiense vuelve a Málaga bajo carpa y con un nuevo espectáculo, 'Kurios. Gabinete ... de Curiosidades', una invitación a evadirse de la realidad para sumergirse en un mundo de fantasía donde todo parece posible. La 'ciudad' del Cirque du Soleil se instalará una vez más desde el 4 de junio de 2026 en el recinto ferial Cortijo de Torres. Las entradas saldrán a la venta este jueves, 2 de octubre, en la web cirquedusoleil.com/kurios (ya en preventa para la comunidad online del circo).

Estrenado en Montreal en 2014, 'Kurios. Gabinete de Curiosidades' ha recorrido ya 40 ciudades del mundo, donde ha sido visto por más de seis millones de espectadores. Son alrededor de 3.000 las representaciones que su elenco de medio centenar de artistas ha realizado por toda la geografía. Pero nunca hasta ahora en España. Tras su debut en Gijón este verano, el show viajará a Sevilla, Bilbao y Alicante a lo largo del próximo año.

En Málaga será la décima vez que la compañía canadiense que reinventó los fundamentos del circo haga parada en la ciudad. Sus shows más icónicos, desde 'Alegría' a 'Quidam', han hecho temporada bajo carpa o en el Martín Carpena, con miles de espectadores.

'Kurios' cuenta con todos los alicientes del Circo del Sol: acrobacias espectaculares, un toque de humor, artes en vivo y una atmósfera envolvente de inspiración 'steampunk'. Y, como siempre, con una historia de fondo que sirve de hilo conductor: en un pasado alternativo, Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

Cuando el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.