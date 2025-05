El circo 'Imagine' se reinventa en Sohrlin con la voz de Antonio Banderas

El circo 'Imagine' en Málaga ya es una realidad. Sohrlin, el espacio de artes escénicas y entretenimiento impulsado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, recupera ... este espectáculo desde el 24 de mayo con una novedad principal: la voz del actor malagueño más internacional servirá de hilo conductor de la historia. Una narración hablada, escrita y locutada por el propio Banderas que guiará al espectador para que entienda quiénes son los personajes, cuáles son sus obstáculos y las relaciones que tienen entre ellos y a nivel individual. «Antes era una historia más nebulosa, más distinta, mucho más etérea y, ahora, eso se concreta mucho más», explica sobre el show que ya se pudo ver en las Navidades de 2023 en el Teatro del Soho Caixabank. El actor añade que en su narración habrá toques de «cierta» ironía y otros de poesía «pura y dura».

Banderas y Merlín, productores de este primer espectáculo en el escenario del barrio de La Misericordia, aseguran que el hotel de los sueños del señor Imagine estará en constante transformación. «Esa es una de las ventajas que tiene el ser autores del espectáculo. Nosotros mismos somos los que vamos a ir dictando por dónde va a ir creciendo», señala Banderas en una entrevista con SUR tras un pase de algunos números de la obra para prensa. Una evolución del espectáculo que lo convierte en «muy excitante» para los productores porque se convierte en un «show vivo» en el que «no se apalancan».

Los productores hacen hincapié en la complejidad técnica de Imagine. «Esto lo he hecho en siete días. Es muy difícil técnicamente porque todo va ligado. Cuando disparas desde sonido, disparas sonido, vídeo, luz, todo junto», explica Banderas, quien asegura que cada cambio supone horas añadidas de trabajo. «Esa complejidad la tiene el espectáculo con la idea de que cuando lo veamos sea muy simple», defiende.

Estos malagueños sabían que el primer estreno de una producción propia en Sohrlin tenía que tener el sello de ambos. «Se ha producido enteramente aquí y tiene que ver mucho con el proyecto. En la primera producción no tenía sentido que no participáramos los dos», asegura Merlín. Una producción que, según explica, sirve de cantera de artistas para darlos a conocer a grandes compañías de circo. Imagine combina trapecistas, saltimbanquis, malabaristas y acróbatas aéreos en cintas y en barras con artistas musicales y bailarines.

Algunas imágenes del espectáculo 'Imagine'. Migue Fernández

El reto que presenta el reestreno de Imagine es atraer al público desde el centro hasta el barrio de La Misericordia. «Va a depender de que empiece a funcionar el boca a boca de gente que viene y que ve que el Sorhlin no es solamente un teatro», apunta Banderas, quien asegura que aspiran a tener tres o cuatro espectáculos en el mismo momento, que haya exposiciones, shows inmersivos e, incluso, gastronomía. «La gente tiene que entender la posibilidad que tiene Sohrlin, pero para eso, tiene que estar en funcionamiento», dice el actor consciente de que eso conlleva tiempo. «De repente entras por una escuela y te sumerges en ese universo Imagine, que es un poco lo que sorprende. Estamos experimentando en eso, que también llamamos la experiencia inmersiva», apostilla Merlín.

La experiencia inmersiva de la que habla Merlín se anunció en lo sensorial y gastronómico. Algo en lo que trabajan «en un futuro corto». «Vamos a tener catering elaborado porque de verdad que hay una experiencia gastronómica con Imagine», puntualiza Merlín. Los productores afirman que la comida caliente requiere otro tipo de permisos, pero no descartan la posibilidad de acuerdos con los restaurantes de Banderas más adelante.

'Imagine. El camino hacia los sueños' finaliza el 27 de julio. Una fecha que no es definitiva. «La idea es que dure más, pero eso lo dicta el público», confirma Banderas, quien explica que si el público no responde, tendrán que pensar por qué ha sido así y cuál es el siguiente paso. «Pero no nos vamos a rendir», afirman los productores. «Confiamos en los medios de comunicación, confiamos en los carteles que estamos colgando por toda Málaga, confiamos en nuestras redes sociales, confiamos en todo, en todo. No nos queda otra».