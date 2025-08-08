«Weapons» Cuando la realidad se quiebra, solo la verdad puede salvarte… o destruirte
Descubre todo sobre la película «Weapons». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:12
-
Título: Weapons
-
Año: 2025
-
País: EE.UU.
-
Duración: 128 Minutos (2 horas 8 min)
-
Género: Terror, Misterio
-
Estudios: New Line Cinema
-
Distribuidora: Warner Bros. Pictures
-
Calificación: +18
-
Nota: 4 estrellas
Sinopsis: En la tranquila ciudad de Elmswood, una noche se convierte en pesadilla cuando 24 estudiantes de segundo año de la preparatoria desaparecen simultáneamente ... sin dejar rastro, excepto uno. A las 02:37 de la madrugada, los adolescentes desaparecen desde sus hogares sin señales de violencia ni pistas claras, sumiendo a la comunidad en el miedo y la incertidumbre. La policía inicia una investigación frenética mientras los medios de comunicación transforman el caso en un fenómeno nacional.
Las sospechas pronto apuntan hacia una profesora, quien lucha por limpiar su nombre mientras sucesos inquietantes emergen: relojes detenidos, mensajes crípticos en espejos y dibujos extraños bajo las camas de los desaparecidos. Conforme la tensión crece, la profesora empieza a experimentar recuerdos ajenos y visiones de un lugar que desafía toda lógica, revelando una verdad que amenaza con destruir su cordura y abrir una puerta a lo desconocido. Un thriller sobrenatural que explora el terror oculto en lo cotidiano y el misterio que puede cambiarlo todo.
Director: Zach Cregger
Guión: Zach Cregger
Música: Zach Cregger, Ryan Holladay, Hays Holladay
Reparto principal: Julia Garner (Justine Gandy), Josh Brolin (Archer Graff), Alden Ehrenreich (Paul Morgan), Benedict Wong (Marcus), Amy Madigan (Gladys Lilly), Cary Christopher (Alex Lilly), Austin Abrams (James), Whitmer Thomas (Mr. Lilly), Callie Schuttera (Mrs. Lilly), Toby Huss (Captain Ed)
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.