© Lisa Jilg

Última jornada con doble sesión en la Semana de Cine Alemán

'Vena' y 'In Liebe, eure Hilde' se proyectan este viernes dentro del ciclo cinéfilo

SUR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:07

Última jornada de la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga, organizada por SUR junto con el Goethe-Institut Madrid, el Consulado ... de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este sábado habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Vena', que retrata un drama al margen de la sociedad entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel, y '(In Liebe, eure Hild', una poderosa historia de amor en tiempos de barbarie . Aquí se llega a la venta anticipada.

