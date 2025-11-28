Última jornada con doble sesión en la Semana de Cine Alemán

Última jornada de la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga, organizada por SUR junto con el Goethe-Institut Madrid, el Consulado ... de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este sábado habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Vena', que retrata un drama al margen de la sociedad entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel, y '(In Liebe, eure Hild', una poderosa historia de amor en tiempos de barbarie . Aquí se llega a la venta anticipada.

Vena: entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel

Ampliar © Lisa Jilg

Jenny ama a su novio Bolle, con quien espera un hijo. Lo que para otros significa la mayor felicidad desencadena en Jenny sentimientos ambivalentes, porque la vida le ha tratado muy mal. Se ha enfrentado a la ley y a la oficina de protección de menores y su relación con Bolle se resiente cada vez más por su adicción a las drogas. (Más información, aquí)

In Liebe, eure Hilde: una poderosa historia de amor en tiempos de barbarie

Ampliar © Frederic Batier Pandora Film Produktion

El amor puede desatar poderes inesperados: por ejemplo, el de olvidar por un momento las circunstancias más adversas que te rodean. Y así, Hilde y Hans consiguen encontrar momentos de unión amorosa en medio del peligro que les acecha constantemente durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. (Más datos, aquí)