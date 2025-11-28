Coraje civil, dignidad y miedo: una poderosa historia de amor en tiempos de barbarie en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el sábado, 29 a las 21.15 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.

El poder del amor

El amor puede desatar poderes inesperados: por ejemplo, el de olvidar por un momento las circunstancias más adversas que te rodean. Y así, Hilde y Hans consiguen encontrar momentos de unión amorosa en medio del peligro que les acecha constantemente durante la Segunda Guerra Mundial en 1942.

In Liebe, eure Hilde (From Hilde, with love). Sábado, 29. 21.15 h Director: Andreas Dresen; Género: Drama, Biopic; Actores: Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, Alexander Scheer, Lena Urzendowsky; Duración: 125 min.

Hilde se siente atraída por Hans, entre otras cosas, porque no sólo no es nazi, sino que participa activamente en la resistencia. Admira el valor de su amante. Hilde puede parecer demasiado tímida para tales empresas, pero las apariencias engañan. Ella también se une a la resistencia, se convierte en miembro del grupo conocido como la «Orquesta Roja» (Rote Kapelle) y se involucra cada vez más en sus actividades.

Un verano inolvidable

Aunque sus vidas corren peligro constante, pasan juntos un verano inolvidable hasta que finalmente son descubiertos e Hilde es enviada a prisión embarazada. Pero allí desarrolla poderes hasta entonces insospechados.

Fotogramas © Frederic Batier Pandora Film Produktion

La película se basa en la historia real de Hilde y Hans Coppi, ejecutados en Berlín-Plötzensee. En total, más de 50 miembros de la «Orquesta Roja» fueron asesinados entre 1942 y 1943. La película narra una poderosa historia de amor casi atemporal sobre la decencia y la resistencia, la intuición y el valor civil, la dignidad y el miedo.

Personajes reales

En sus propias palabras, el conocido director Andreas Dresen quiere corregir con esta película la imagen glorificada del grupo de resistencia «Rote Kapelle» de la RDA como héroes comunistas. Su Hilde es frágil, pero «no ingenua, conoce el peligro. Escucha noticias en la radio que le conmueven el corazón, y actúa. Sigue sus sentimientos». Y en otro momento explica: «Quería mostrar a los protagonistas como personas de carne y hueso. Tenían una vida cotidiana, eran jóvenes. Hilde y Hans estaban enamorados, tenían relaciones sexuales, ella tenía un hijo, querían empezar una vida juntos. Eso los hace accesibles. Para mí, esa era precisamente la idea central al representar esta época: hacer los acontecimientos accesibles».