Entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel: la película 'Vena' retrata un drama al margen de la sociedad

Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el sábado, 29 a las 18.45 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.

Vena: Maternidad en condiciones extremas

Jenny ama a su novio Bolle, con quien espera un hijo. Lo que para otros significa la mayor felicidad desencadena en Jenny sentimientos ambivalentes, porque la vida le ha tratado muy mal. Se ha enfrentado a la ley y a la oficina de protección de menores y su relación con Bolle se resiente cada vez más por su adicción a las drogas.

Vena. Sábado, 29. 18.45 h. Directora: Chiara Fleischhacker; Actores: Emma Nova, Paul Wollin, Friederike Becht y otros; Género: Drama; Duración: 116 min.

Cuando les asignan a la comadrona de la familia, Marla, Jenny reacciona inicialmente con desdén. Pero, en contra de lo esperado, Marla no la juzga, sino que la ve como la persona que es en el fondo. Jenny empieza a confiar en Marla. Poco a poco, se arma de valor para enfrentarse a sus miedos y asumir la responsabilidad de la nueva vida que lleva dentro, pero sobre todo de sí misma.

Fotogramas de la película. © Lisa Jilg

Drogadicción y sistema judicial

El desesperado intento de liberarse a sí misma y al niño de la relación tóxica y la adicción se convierte en una prueba crucial, complicada por los obstáculos institucionales y la constatación de que Jenny tiene que ir a la cárcel a pesar de todos sus esfuerzos. La directora Fleischhacker ilumina con gran empatía el predicamento entre la adicción a las drogas y el sistema judicial, y también describe con realismo la vida cotidiana de las mujeres embarazadas en prisión.

Basándose en su propio guión, que ha sido premiado, Chiara Fleischhacker ha creado un notable debut en el largometraje lleno de fuerza emocional, esperanza y ternura. El nuevo descubrimiento Emma Nova interpreta un papel fenomenal junto al igualmente impresionante Paul Wollin. 'Vena' fue galardonada con dos premios principales en los Premios Primeros Pasos, el galardón cinematográfico más importante para jóvenes talentos, incluido el de mejor largometraje, y recibió tres nominaciones al Premio del Cine Alemán (Premios Lola).