Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma

Fotograma © Lisa Jilg
Semana de Cine Alemán

Entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel: la película 'Vena' retrata un drama al margen de la sociedad

Drama social emocionalmente intenso sobre la maternidad en condiciones extremas en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Uwe Scheele

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:57

Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el sábado, 29 a las 18.45 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel: la película 'Vena' retrata un drama al margen de la sociedad