Entre la maternidad, la drogadicción y la cárcel: la película 'Vena' retrata un drama al margen de la sociedad
Drama social emocionalmente intenso sobre la maternidad en condiciones extremas en la Semana de Cine Alemán de Málaga
Uwe Scheele
Málaga
Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:57
Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el sábado, 29 a las 18.45 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.
Vena: Maternidad en condiciones extremas
Jenny ama a su novio Bolle, con quien espera un hijo. Lo que para otros significa la mayor felicidad desencadena en Jenny sentimientos ambivalentes, porque la vida le ha tratado muy mal. Se ha enfrentado a la ley y a la oficina de protección de menores y su relación con Bolle se resiente cada vez más por su adicción a las drogas.
Vena. Sábado, 29. 18.45 h.
Directora: Chiara Fleischhacker; Actores: Emma Nova, Paul Wollin, Friederike Becht y otros; Género: Drama; Duración: 116 min.
Cuando les asignan a la comadrona de la familia, Marla, Jenny reacciona inicialmente con desdén. Pero, en contra de lo esperado, Marla no la juzga, sino que la ve como la persona que es en el fondo. Jenny empieza a confiar en Marla. Poco a poco, se arma de valor para enfrentarse a sus miedos y asumir la responsabilidad de la nueva vida que lleva dentro, pero sobre todo de sí misma.
Drogadicción y sistema judicial
El desesperado intento de liberarse a sí misma y al niño de la relación tóxica y la adicción se convierte en una prueba crucial, complicada por los obstáculos institucionales y la constatación de que Jenny tiene que ir a la cárcel a pesar de todos sus esfuerzos. La directora Fleischhacker ilumina con gran empatía el predicamento entre la adicción a las drogas y el sistema judicial, y también describe con realismo la vida cotidiana de las mujeres embarazadas en prisión.
Basándose en su propio guión, que ha sido premiado, Chiara Fleischhacker ha creado un notable debut en el largometraje lleno de fuerza emocional, esperanza y ternura. El nuevo descubrimiento Emma Nova interpreta un papel fenomenal junto al igualmente impresionante Paul Wollin. 'Vena' fue galardonada con dos premios principales en los Premios Primeros Pasos, el galardón cinematográfico más importante para jóvenes talentos, incluido el de mejor largometraje, y recibió tres nominaciones al Premio del Cine Alemán (Premios Lola).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión