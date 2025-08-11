Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llúcia Garcia Torras, en un fotograma de la película.

'Romería', de Carla Simón, se estrenará el 5 de septiembre

El filme compitió en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes el pasado mes de mayo

I. Cortés

I. Cortés

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:39

'Romería', el tercer y esperado largometraje de Carla Simón, ya tiene fecha de estreno. La película, con la que cierra la trilogía en la ... que explora el origen y las raíces de su familia, desembarcará en los cines el 5 de septiembre, después de competir en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes el pasado mes de mayo.

