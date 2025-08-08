Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Ponte en mi lugar de nuevo» Cambia el cuerpo, une la familia

Descubre todo sobre la película «Ponte en mi lugar de nuevo». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:00

  • Título: Ponte en mi lugar de nuevo

  • Título original: Freakier Friday

  • Año: 2025

  • País: EE.UU.

  • Duración: 111 Minutos (1 hora 51 min)

  • Género: Comedia, Familiar, Fantasía

  • Estudios: Walt Disney Pictures

  • Distribuidora: Walt Disney Pictures

  • Nota: 4 estrellas

Sinopsis: Casi veinte años después del inolvidable intercambio de cuerpos entre Tess (Jamie Lee Curtis) y su hija Anna (Lindsay Lohan), la vida vuelve ... a sorprenderlas. Ahora, Anna es madre de Riley y está a punto de casarse con Dan, un viudo cuya hija Harper no acepta la nueva familia. Cuando una misteriosa galleta de la fortuna provoca un nuevo intercambio de cuerpos entre Anna y Harper, y luego involucra a Tess, las tres generaciones de mujeres deberán enfrentar divertidos y emotivos desafíos.

