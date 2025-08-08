«Ponte en mi lugar de nuevo» Cambia el cuerpo, une la familia
Viernes, 8 de agosto 2025, 23:00
-
Título: Ponte en mi lugar de nuevo
-
Título original: Freakier Friday
-
Año: 2025
-
País: EE.UU.
-
Duración: 111 Minutos (1 hora 51 min)
-
Género: Comedia, Familiar, Fantasía
-
Estudios: Walt Disney Pictures
-
Distribuidora: Walt Disney Pictures
-
Nota: 4 estrellas
Sinopsis: Casi veinte años después del inolvidable intercambio de cuerpos entre Tess (Jamie Lee Curtis) y su hija Anna (Lindsay Lohan), la vida vuelve ... a sorprenderlas. Ahora, Anna es madre de Riley y está a punto de casarse con Dan, un viudo cuya hija Harper no acepta la nueva familia. Cuando una misteriosa galleta de la fortuna provoca un nuevo intercambio de cuerpos entre Anna y Harper, y luego involucra a Tess, las tres generaciones de mujeres deberán enfrentar divertidos y emotivos desafíos.
Entre exámenes escolares, crisis adolescentes y tensiones familiares, este viaje de enredos y aprendizaje revela los temores del rechazo, la fuerza de los lazos maternos y el poder del perdón. Esta secuela inesperada combina humor, emoción y una mirada profunda a las complejidades de la familia moderna, demostrando que a veces, vivir en la piel del otro es la única forma de entenderse realmente.
Director: Nisha Ganatra
Guión: Jordan Weiss
Música: Amie Doherty
Reparto principal: Lindsay Lohan (Anna Coleman), Jamie Lee Curtis (Tess Coleman), Julia Butters (Harper Coleman), Sophia Hammons (Lily Reyes), Mark Harmon (Ryan), Manny Jacinto (Eric Reyes), Maitreyi Ramakrishnan (Ella), Christina Vidal (Maddie), Haley Hudson (Peg), Chad Michael Murray (Jake)
