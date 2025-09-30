Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pau Esteve, con el premio del Festival de San Sebastián a la mejor fotografía. Efe

Pau Esteve se trae la Concha de San Sebastián a Málaga: «Ha sido de las películas más difíciles que he hecho»

El director de fotografía se lleva el premio por 'Los tigres', una película de Alberto Rodríguez sobre los buzos comerciales con muchas tomas subacuáticas

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:01

Pau Esteve responde al teléfono desde Toledo, desde el set de rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. Apenas ha tenido tiempo para asimilar lo ... que sucedió el sábado, toca volver al trabajo. El director de fotografía, afincado en Málaga, se hace con la Concha del Festival de San Sebastián por su labor en 'Los tigres', la nueva película de Alberto Rodríguez ('La isla mínima', 'Grupo 7'). Es la segunda vez que su nombre aparece en el palmarés de la veterana fiesta del cine, ya lo hizo con 'Caníbal' (2013), el 'thriller' psicológico de Manuel Martín Cuenca que también le valió un Goya. «Estoy feliz de que se vea y se valore todo lo que hicimos», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pau Esteve se trae la Concha de San Sebastián a Málaga: «Ha sido de las películas más difíciles que he hecho»

Pau Esteve se trae la Concha de San Sebastián a Málaga: «Ha sido de las películas más difíciles que he hecho»