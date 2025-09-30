Pau Esteve se trae la Concha de San Sebastián a Málaga: «Ha sido de las películas más difíciles que he hecho»

Pau Esteve responde al teléfono desde Toledo, desde el set de rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. Apenas ha tenido tiempo para asimilar lo ... que sucedió el sábado, toca volver al trabajo. El director de fotografía, afincado en Málaga, se hace con la Concha del Festival de San Sebastián por su labor en 'Los tigres', la nueva película de Alberto Rodríguez ('La isla mínima', 'Grupo 7'). Es la segunda vez que su nombre aparece en el palmarés de la veterana fiesta del cine, ya lo hizo con 'Caníbal' (2013), el 'thriller' psicológico de Manuel Martín Cuenca que también le valió un Goya. «Estoy feliz de que se vea y se valore todo lo que hicimos», asegura.

Y ese «todo» del que Pau Esteve habla es mucho. 'Los tigres', con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie al frente del reparto, se adentra en el desconocido mundo de los buzos comerciales, técnicos subacuáticos dedicados al mantenimiento de los buques petrolíferos, en muchos casos en condiciones muy precarias. Buena parte de la trama sucede bajo el agua, con secuencias en las profundidades marinas que transmiten la dureza del entorno y la situación asfixiante que viven sus protagonistas. «Y nadie del equipo se había enfrentado nunca antes a una película con tantos subacuáticos. En España no hay ninguna así», admite. Por eso, buscó la colaboración de Eric Börjeson, director de fotografía sueco, experto en este tipo de rodajes. «Y él fue quién nos estuvo guiando en todo el proceso».

Ampliar Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en San Sebastián. Fernando de la Hera

Para él fue un desafío, de los mayores de su carrera. «Ha sido de las películas más difíciles que he hecho». Y lo dice un tipo que está detrás de la fotografía de películas como 'El buen patrón' (Fernando León), 'El autor' (Manuel Martín Cuenca), 'Tiempo después' (José Luis Cuerda), y de series como 'The Walking Dead', 'Arde Madrid' o 'La Peste'. En 'Los tigres' han rodado en superficie y en mar abierto en Algeciras y en Huelva; en los platós de cine de la Ciudad de la Luz de Alicante y en decorados construidos bajo el agua. «Las secuencias están partidas en mil pedazos». Y siempre parece el mismo sitio. «¡Ese era el gran reto!», exclama el malagueño de adopción.

Si las condiciones climáticas son clave en cualquier rodaje, imaginen cuando hay que enfrentarse a las corrientes de agua y la baja visibilidad en el mar. «Tuvimos que buscar zonas como Algeciras donde sabíamos que, al ser una bahía, las probabilidades de buena visibilidad eran mayores que en Huelva. Solo había que esperar a que hubiera buen tiempo para ir y rodar». Reconoce que sido de las experiencias más duras, «y de las más divertidas también». «Lo divertido es ir probando cosas nuevas. Lo sufrimos mucho, pero lo pasamos muy bien, la verdad», admite.

'Caníbal' y 'Los tigres', sus dos premios a la mejor fotografía, comparten la complejidad de transmitir una atmósfera inquietante y asfixiante. Pero también tienen algo más en común: ambas cintas están protagonizadas por el malagueño Antonio de la Torre, que una vez más lleva a su personaje al límite. «Es tu talismán», le comento. «¡Eso parece!», responde.

Sinopsis de 'Los tigres'

Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren cuando te juegas la vida cada día. Estrella le asiste en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra; fuera del agua es un desastre. Pero, tras un accidente, el futuro se les presenta oscuro. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína. Antonio no ve otra posibilidad, Estrella no lo ve claro. Como siempre.