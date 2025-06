«Padre no hay más que uno 5: Nido repleto.» A veces, lo más difícil no es verlos partir… ¡sino lograr que se vayan! Descubre todo sobre la película «Padre no hay más que uno 5: Nido repleto». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!