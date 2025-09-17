Nathalie Poza: «Siempre digo que hay más verdad en un escenario que en la vida real»

Nathalie Poza se prepara para abrir la temporada del Teatro del Soho Caixabank de Málaga con uno de los clásicos más reconocidos del siglo XX. ... Desde este jueves y hsta el sábado 20 de septiembre dará vida a Blanche DuBois en 'Un tranvía llamado deseo', la obra de Tennessee Williams que regresa ahora en una nueva adaptación. «Blanche es todas las mujeres juntas, lo tiene todo. El deseo de ser libre, una especie de anhelo feminista que no llega a habitar porque no tiene las herramientas. Es un personaje necesitado de acogimiento y ayuda que nunca recibe y por eso es apartado de la sociedad», explica la actriz madrileña sobre su personaje.

Nathalie Poza habla de un clásico que sigue haciendo reflexionar al público ochenta años después de su estreno: «Es una obra que habla de la muerte de la poesía y de la violencia que significa este sistema capitalista en el que ahora estamos más asfixiados que nunca. Nos obliga a pensar qué sociedad hemos construido, cuáles son sus trampas y quiénes son las víctimas. Y como siempre, las que no saben competir de la mejor manera posible. Blanche es una de ellas».

Tras pasar por el Teatro Español de Madrid, de Málaga espera llevarse la complicidad de un público al que quiere entregar un mensaje muy claro antes de disfrutar de la obra: «Ojalá quien venga salga un poco más compasivo, más atento a dónde puede estar la herida de la persona que tiene al lado. Porque esta obra habla de la soledad, esa que todos tememos y que sin embargo asola a tantas personas que a veces ni nos atrevemos a mirar. Si logramos remover esa mirada, ya habremos hecho mucho».

La actriz reconoce que enfrentarse a un personaje tan frágil y contradictorio supone un reto, pero insiste en que todo está en el texto: «Williams escribió con una lucidez extraordinaria. En lo que se dice y en lo que no se dice. Blanche es un espejo para retratar qué hacemos con los seres que no se saben defender en un mundo tan violento. Si hoy salimos a la calle vemos muchas Blanches en estado de indefensión».

En escena, la acompañan Pablo Derqui, María Vázquez, Carmen Barrantes y Jorge Usón, intérpretes a los que Poza califica como «compañeros excepcionales»: «Lo que más felicidad me produce es reencontrarme con ellos. La función es coral, se genera una energía muy potente con el público porque todos estamos muy comprometidos. La generosidad en el escenario es lo que hace que la obra sea lo que es».

Esa entrega también se la debe a David Serrano, responsable de la dirección: «David ama a los actores y ama los buenos textos. Nos dio la libertad para explorar contradicciones y encontrar verdad en cada personaje. En un mundo tan polarizado, su propuesta nos recuerda la necesidad de escucharnos y reconocernos unos a otros, para evitar lo inevitable». El reto ahora es que cada función conserve el vértigo de la primera vez. «En teatro tenemos la obligación de que el público sienta que todo ocurre por primera vez, aunque lo hayamos repetido decenas de veces. Por eso siempre digo que hay más verdad en un escenario que en la vida real. Y esa es la razón por la que me gusta tanto subirme a él», confiesa la actriz.

Más allá de este estreno, Poza repasa una trayectoria marcada por grandes personajes en teatro, televisión y cine, donde ha recibido dos premios Goya. «El primero cambió mucho las cosas. Después trabajé más de lo que había trabajado hasta entonces. Yo venía de hacer mucho teatro y televisión, pero el cine era un amante que se hacía esperar demasiado. Ese reconocimiento me dio muchas alegrías y me recolocó en un lugar distinto», recuerda la madrileña. Prefiere no anticipar demasiado sobre lo que le gustaría hacer, aunque admite que cada vez se siente más seducida por los clásicos: «Me dejo llevar por pequeños anhelos que a veces ni digo en voz alta. Ahora mi compromiso es entregarme a esta función hasta el último día. Lo que sí sé es que me encantaría volver a otro clásico. Cada vez me enamoran más los grandes textos y me gusta estar al servicio del buen teatro».