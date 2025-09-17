Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nathalie Poza, durante el Festival de Cine de Málaga en 2020. Rocío Nadales

Nathalie Poza: «Siempre digo que hay más verdad en un escenario que en la vida real»

La actriz protagoniza 'Un tranvía llamado deseo', el clásico dirigido por David Serrano que inaugura este jueves la temporada del Teatro del Soho Caixabank

Rocío Nadales

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:37

Nathalie Poza se prepara para abrir la temporada del Teatro del Soho Caixabank de Málaga con uno de los clásicos más reconocidos del siglo XX. ... Desde este jueves y hsta el sábado 20 de septiembre dará vida a Blanche DuBois en 'Un tranvía llamado deseo', la obra de Tennessee Williams que regresa ahora en una nueva adaptación. «Blanche es todas las mujeres juntas, lo tiene todo. El deseo de ser libre, una especie de anhelo feminista que no llega a habitar porque no tiene las herramientas. Es un personaje necesitado de acogimiento y ayuda que nunca recibe y por eso es apartado de la sociedad», explica la actriz madrileña sobre su personaje.

