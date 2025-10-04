Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Herrán acaba de abrir en El Palo su primer negocio lejos del cine. SUR

Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»

El actor estrena la película 'La tregua' y un negocio en El Palo: una pizzería llamada Casa Bella Ciao

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La semana que viene estrena 'La tregua', una película basada en la historia real de los presos españoles que sobrevivieron en un gulag de la ... estepa rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Estos días compagina su promoción con otro rodaje y además acaba de abrir su primer negocio lejos de los cámaras: una pizzería en El Palo llamada Casa Bella Ciao, un guiño a Río, el personaje de 'La casa de papel' que le valió la fama mundial (y casi once millones de seguidores en Instagram, cuatro millones más que, por ejemplo, Penélope Cruz).

