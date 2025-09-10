Casa Bella Ciao en Málaga: así es la pizzería del actor Miguel Herrán inspirada en 'La casa de papel'

La preciosa canción italiana 'Bella Ciao', siempre polémica por sus implicaciones políticas, forma parte de las favoritas de los fans de la popular serie 'La ... Casa de Papel', que la mostró en múltiples versiones. Ahora, además, inspira el nombre de un local en El Palo.

Un guiño directo a la serie que hizo famoso al actor malagueño Miguel Herrán. Junto a él completan el equipo Miriam Ruiz Mateos, productora cinematográfica, y Fernanda Pinheiro, brasileña y cara visible del proyecto, con un amplio recorrido en hostelería.

En menos de un año, Casa Bella Ciao se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del barrio de Echeverría de El Palo. Una pizzería distinta, pequeña y con espíritu cosmopolita, que ha despertado la curiosidad tanto de vecinos como de amantes de la gastronomía. Los motivos son dos: la propuesta diferente de sus pizzas -con tres masas a elegir- y la presencia de un socio tan mediático como malagueño: Miguel Herrán, el popular intérprete de Río en La Casa de Papel.

Fernanda aporta su experiencia en restaurantes italianos de Madrid y es la encargada de trabajar de cara al cliente, dirigiendo el día a día y garantizando que Casa Bella Ciao mantenga su esencia de cercanía y calidad.

Sólo para llevar y a domicilio

La propuesta del local se centra en la pizza napolitana, elaborada con mimo por un cocinero italiano formado en esta tradición, y acompañada de masas especiales. Entre ellas, opciones con harinas de legumbres -aptas para intolerantes al gluten- o pensadas para quienes siguen dieta keto o prefieren reducir los hidratos de su alimentación diaria. Según nos cuenta Fernanda: «Esta base, hecha 100% de pollo y huevo, es una pizza a medida para Miguel Herrán, que cuida mucho su dieta pero disfruta enormemente de las pizzas».

Salvador Salas

Por ahora, Casa Bella Ciao funciona exclusivamente como servicio para llevar y a domicilio. Sin embargo, los planes de crecimiento son inmediatos: a principios de 2026 está previsto que amplíen su espacio en Echeverría, sumando el local contiguo. El objetivo: crear una cocina diferenciada que permita trabajar con seguridad el tema del gluten y dar respuesta a las necesidades de clientes celíacos. Quizá también puedan habilitar una pequeña terraza para degustar sus productos allí mismo.

Será, además, el primer paso hacia algo mayor: expandirse dentro de Málaga. Miriam, la productora y socia, insiste en que la ciudad forma parte de su vida y de su identidad: «Mi padre vivió en esta ciudad más de 30 años», afirma. Herrán, por su parte, mantiene un vínculo muy especial con su tierra natal. Todo parece indicar que la semilla plantada en El Palo puede germinar en otros barrios de la capital. A esta ola de expansión malagueña se suma encantada Fernanda, que ya se siente malagueña de corazón sin olvidar sus raíces brasileñas, ni su amor por la cocina de su país.

Lo que diferencia a Casa Bella Ciao no es solo el tirón mediático de sus socios, sino la capacidad de conjugar autenticidad, cercanía y calidad. Aquí hay un deseo de ofrecer pizzas que puedan disfrutarse cada día sin remordimientos. Un producto bien hecho, fiel a la tradición italiana, pero con acento malagueño.

En apenas unos meses, esta pequeña pizzería de barrio se ha convertido en tema de conversación en toda la zona. Con planes de ampliación y expansión, y con el respaldo de un equipo que une fama, raíces locales y experiencia hostelera.

«Hacemos unas pizzas caseras y sanas, buscando muy buenos ingredientes», enfatizan. Y esa es la clave: la frescura de los productos y la ligereza de las masas. Probaremos sus pizzas escuchando de fondo la maravillosa canción que da nombre a esta casa.