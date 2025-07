La malagueña en el reino de George Lucas y Steven Spielberg

Con 14 años le regalaron una tablet y cambió los lápices por el puntero. Siempre le había gustado pintar desde pequeña, pero aquel le cambió ... la vida. Y ahí sigue, 'dibujando' en la pantalla. Lo último han sido unos dinosaurios. Pero no unos cualquiera. Sino los que llegan este miércoles a la gran pantalla con 'Jurassic World: el renacer', la nueva entrega de la franquicia alumbrada allá por 1993 Steven Spielberg. Por entonces, no había ni nacido Alba Sánchez-Serrano (Mijas, 1995), especialista en efectos digitales que, en esta séptima entrega de la saga, se ha encargado de una de las secuencias finales de la nueva entrega desde la sala de máquinas de la mítica Industrial Light & Magic (ILM), fundada por George Lucas en 1975 para 'La guerra de las galaxias'.

«Ahora la empresa pertenece a Disney, pero que nadie piense que trabajo en un parque temático o algo parecido, esto son oficinas», cuenta divertida la compositora de efectos visuales digitales (CGI), a la que le pedimos que nos explique su profesión. «En el set digital, un animador modela un dinosaurio, otro lo texturiza… y así sucesivas capas hasta que llega al departamento final y mi trabajo consiste en integrar todas las imágenes que han generado mis compañeros con los personajes reales de las escenas rodadas en plató», resume Sánchez-Serrano, que es la encargada de que no se 'note' la diferencia entre los fotogramas filmados por los actores y todo lo creado por ordenador.

La malagueña puede decir que ha estado trabajando con Scarlett Johansson y Mahershala Ali, los protagonistas de este nuevo 'Jurassic World', aunque nunca se los haya cruzado en persona. Y es que Alba Sánchez-Serrano trabaja desde la sede en Londres de ILM y una vez que el rodaje ya está concluido. Su labor y la de decenas de creadores y compositores digitales que participan en una macroproducción como ésta es la de dar a la película el acabado final que verán los espectadores. Un proceso en el que no solo ha tenido la supervisión del director de la nueva entrega, Gareth Edwards ('Rogue One'), sino también del mismísimo productor ejecutivo Steven Spielberg. «Revisó escenas desde su barco y nos mandaba notas», confiesa la mijeña.

Hablando del mítico director de 'E.T' y creador de esta saga, Sánchez-Serrano asegura que merece la pena esta nueva entrega ya que supone un reinicio que recupera el sabor original del proyecto: «Esta trilogía es una vuelta al clásico, a escenas con más tensión y al espíritu de Spielberg en lugar de más dinosaurios en pantalla». Ella habla con conocimiento de causa tras pasar la película por su laboratorio digital, confirmando así lo que se intuía con el regreso del guionista original de 'Parque Jurásico', David Koepp', al argumento de este 'revival'. Así, 'El renacer' relata la vuelta de una expedición a la isla de los dinosaurios para recoger muestras que ayuden a fabricar un medicamento necesario para la raza humana, aunque esta reserva guarda también un secreto.

Cuatro meses entre dinosaurios

Aunque Alba Sánchez-Serrano ya ha creado efectos para la saga 'Misión: imposible' o la serie de Netflix 'Black Mirror', confiesa que participar en un proyecto tan icónico como 'Jurassic World' no solo le hace «ilusión», sino que supone un reto. Todavía más cuando es el mismísimo Spielberg el que te manda correcciones y notas. Su trabajo es tan minucioso y exacto que, durante cuatro meses, se han dedicado a perfeccionar y concluir una de las secuencias finales de la película, además colaborar puntualmente en algunos otros planos de la película.

«Ha sido un periodo corto de tiempo, por lo que éramos un grupo grande, y con un nivel muy exigente para cumplir con el plazo de entrega, aunque tengo que decir que todo lo que sale de IML tiene un nivel muy alto», asegura la experta que añade que, hoy día, ya no ve diferencias en el acabado final entre una filme para la gran pantalla y una ficción televisiva para ver en casa. «Antes sí la había, pero las series que estamos haciendo ya tienen la misma calidad que una película», sostiene la compositora digital, que también ha participado en las dos temporadas de 'Andor' (Universo 'Star Wars'), la impactante 'Chernobyl' y la película de superhéroes 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Ya que se encuentra en una de las empresas de VFX más influyentes de la industria del cine, asegura que, puestos a pedir, le gustaría que por su mesa pasara en el futuro una de las próximas entregas canónicas de 'Los vengadores' (Marvel), aunque tampoco rechazaría regresar a España si tuviera una buena oferta. «Llevo 7 años viviendo en Londres y me encantaría volver», admite esta malagueña que conoce bien su propio mercado y destaca el buen hacer en nuestro país de El Ranchito ('Juego de Tronos'), Orca Studios y de los nuevos estudios de Netflix en Madrid.

El panorama nacional es muy diferente a cuando ella empezó. Entonces los VFX no estaban tan desarrollados y la única salida eran las producciones de animación, ámbito en el que comenzó Alba Sánchez-Serrano tras graduarse en el Centro Universitario U-tad (Madrid). «Pero lo que me gustaba eran los efectos visuales en películas de imagen real, así que cuando me salió la oportunidad de Londres no me lo pensé y me mudé», cuenta la malagueña que comenzó en empresas potentes como Dneg y fue escalando hasta llegar a compositora de efectos visuales en ILM. «Vamos, si me ofrecen algo que me convenza me vuelvo mañana mismo, pero claro estoy en la mejor empresa y cuesta dejarlo», abrocha.