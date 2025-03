Una malagueña, al frente de la película sobre la Selección Femenina de Fútbol

Tiene un olfato especial para vestir el drama de comedia. O para mezclar los géneros dejando recado con una sonrisa. Se dio a conocer hace ... unos años en el Festival de Málaga con 'Mi querida cofradía', en el que mezclaba con acidez el feminismo con el mundo de las tradiciones semanasanteras. Tras 'Los buenos modales', la directora rondeña Marta Díaz de Lope se pone al frente de la película sobre la 'Roja' femenina que retrata el espíritu ganador de las actuales campeonas del mundo. Pero viajando a los comienzos para contar la historia del primer equipo de mujeres que se enfundó la camiseta de la selección nacional y que lucharon no solo en el campo con sus goles, sino también en una sociedad dominada todavía por el franquismo para reclamar algo tan simple como el mismo espacio que los hombres tenían por derecho propio. El título del filme lo dice todo: 'Pioneras: solo querían jugar'.

Ambientada en la España de comienzos de los 70, la nueva película de Marta Díaz de Lope se basa en la historia real del primera selección femenina de fútbol formada por unas jovencísimas y ninguneadas cracks del balón, y un soñador y audaz promotor deportivo, que se propusieron romper las barreras de la época. A pesar de las miradas de desdén, de los insultos, de las humillaciones, de los tabúes de la época y de tenerlo todo en contra, este equipo de mujeres llevó su osadía, lucha, sacrificio y pasión más allá del campo de juego.

«La película no es solo la historia de una hazaña deportiva, sino una hazaña social», señala la malagueña Marta Díaz de Lope, la capitana de esta selección de película, que no solo está concebida para los aficionados al fútbol, sino para todos los públicos. Autora también del guion junto a su colaboradora habitual, Zebina Guerra, ambas han formado el «tándem perfecto para el proyecto que teníamos en mente», asegura Jesús Ulled, productor de Cine365 Films, que impulsa este largometraje junto a Nadie es Perfecto, Ciudadano Ciskul y la portuguesa Bando A Parte. 'Pioneras: solo querían jugar', que será distribuida por Filmax, cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y cuenta con la financiación de RTVE, Movistar Plus+ y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura.

Alineación protagonista

La alineación protagonista de esta película está encabezada por las debutantes Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, junto a la colaboración especial de Aixa Villagrán (la inspectora Millán en la serie rodada en Málaga 'La chica de nieve'), Elena Irureta ('Sorda'), José Troncoso ('En los márgenes'), Jordi Sánchez ('La que se avecina') y Daniel Ibáñez (nominado al Goya a mejor actor revelación por 'Segundo premio'), que da vida al promotor Javier Poga fascinado por el talento de las futbolistas.

«El reparto cuenta con un casting joven, de jugadoras desconocidas que aportarán realismo y frescura, arropadas por un elenco con experiencia y caras conocidas para el gran público», explica Díaz de Lope Díaz, directora de 'Pioneras', que ya ha comenzado a rodarse en Madrid, Tenerife y Guadalajara. Algunas de las localizaciones elegidas son los escenarios reales en los que aquel primer equipo femenino de la Roja jugó sus primeros partidos hace ya más de cincuenta años, como las calles del barrio madrileño de Villaverde donde vivían las protagonistas de la historia.